Toplumsal Mücadele Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlik programını açıkladı

Düzenlenen basın toplantısında konuşan MAKAMER Başkanı Pelin Üretici, kadın hakları ve toplumsal eşitlik konularına dikkat çekti.

21’inci yüzyılın ikinci çeyreğine girilirken dünyada hiçbir ülkenin kadınlar ile erkekler arasındaki yasal eşitsizlikleri tamamen ortadan kaldıramadığını belirten Üretici, küresel ölçekte kadınların erkeklerin sahip olduğu hakların yalnızca yüzde 64’üne sahip olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan savaşların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkilerine de değinen Üretici, savaşların toplumlara yıkımdan başka bir şey getirmediğini belirterek barış çağrısında bulundu.

Kadın örgütleri olarak taleplerini de dile getiren Üretici; kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi, Alo 183 hattının 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yeniden yapılandırılması, okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitiminin zorunlu hale getirilmesi, devlete ait kadın sığınma evlerinin açılması, aile yasası kapsamında adli yardım için yeterli bütçe ayrılması ve İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Üretici, 8 Mart kapsamında düzenlenecek etkinlik programını da açıkladı.

Buna göre, 8 Mart Pazar günü Gazimağusa Suriçi’nde festival düzenlenecek. Saat 13.00’te Sulu Çember’den başlayacak kortej yürüyüşü Suriçi’ne kadar devam edecek.

Etkinlikler kapsamında Venedik Sarayı’nda sessiz kitap okuma etkinliği, kadın ritim grubu gösterisi ve MAKAMER Kadın Korosu konseri de gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde ayrıca 9 ile 12 Mart tarihleri arasında film gösterimleri, konserler, eğitim seminerleri ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Liseler arası kompozisyon yarışmasının ödül töreni de etkinlikler kapsamında yapılacak.