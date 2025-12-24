“Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasinin temelidir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim-Sen tarafından 19-21 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 3. Kadın Kurultayı'na katıldı.

Kurultayda KTÖS’ü İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç ile Mali Sekreter Sevşen Dandana Özerce temsil etti.

Dünyanın dört bir yanından gelen eğitim sendikası temsilcilerinin buluştuğu kurultayda sunumlar, tartışmalar ve atölye çalışmaları aracılığıyla kadın hakları politikaları tartışıldı. Kurultayın en dikkat çeken anlarından biri, KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç’ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın politikaları üzerine yaptığı kapsamlı konuşma oldu.

“Yasal kazanımlar uygulamaya yansımalı”

Erhalaç, konuşmasında Kıbrıs’ın kuzeyinde kadın haklarının mevcut durumuna değinerek, anayasal güvencelere rağmen uygulamada ciddi eksiklikler yaşandığını vurguladı. KKTC Anayasası'nın eşitliği garanti altına aldığını ve 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuka dahil edildiğini hatırlatan Erhalaç, şu ifadeleri kullandı:

“Akademik literatürde sıklıkla vurgulandığı üzere, yasal düzenlemeler ile fiili uygulamalar arasındaki uyumsuzluk, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki temel sorunlardan biridir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal kapasitesi ve kaynakları acilen güçlendirilmelidir.”

Erhalaç’tan siyasal temsil ve şiddetle mücadele vurgusu

Kadınların siyasal karar alma mekanizmalarındaki düşük temsil oranına dikkat çeken Erhalaç, meclis ve yerel yönetimlerdeki dengesizliğin demokratik meşruiyeti zedelediğini belirtti. Bu noktada kota uygulamaları gibi geçici önlemlerin önemine değindi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu “en kritik başlık” olarak niteleyen Erhalaç, Alo 183 ihbar hattının etkinliği ve kadın sığınma evlerinin kurumsallaşması gerektiğini söyledi. Şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, yapısal bir eşitsizlik sonucu olduğunu ifade etti.

“Eğitim cinsiyetçi kalıplardan arındırılmalı”

KTÖS’ün laik, bilimsel ve kamusal eğitim vizyonunu hatırlatan Erhalaç, toplumsal dönüşümün anahtarının okul sıraları olduğunu vurguladı. Cinsiyet eşitliği eğitimlerinin müfredatın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirten Erhalaç; ders materyallerinin cinsiyetçi yargılardan arındırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması çağrısında bulundu.

“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Kadın politikalarının devlet, sendika ve sivil toplum iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini de belirten Sevgi Erhalaç, “KTÖS, bu vizyon doğrultusunda kararlılıkla mücadele etmeye; öğretmenlerin ve toplumun adalet taleplerinin sesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.