"Toplum şiddete inanmıyor"

Serap ŞAHİN

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), kadına karşı şiddetle mücadelede Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde hangi aşamada olunduğuna dair rapor hazırladı, raporu tanıtmak adına da ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenledi.

Ledra Palas ara bölgede kadına karşı şiddeti sonlandırma etkinliğine katılan insanlar, el izlerini bırakarak mücadeleye destek verdi.

Etkinlikte YENİDÜZEN’e konuşan KAYAD Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı söz konusu raporda yapılması gereken, atılması gereken adımlarla ilgili önerilerin de bulunduğunu kaydederek, “Kıbrıs’ın kuzeyi için en önemli adım, ev içi şiddet yasasının geçmesidir” ifadelerine yer verdi.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı da, söz konusu etkinliğin iki toplumlu projenin bir parçası olduğunu belirtti, derneğin kadına karşı şiddet projesi üzerinde uzun zamandır çalışmalar yaptığını kaydetti. Akıncı, toplumun kadına karşı şiddet olaylarını reddettiğine dikkat çekerek “Şu anda buradan bile geçerken ‘bizim toplumda kadına karşı şiddet var mı?’ sorularıyla karşılaşıyoruz. Bir kısmı bu el baskısını bile reddediyor çünkü inanmıyorlar” dedi.

KAYAD Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı

“Kıbrıs’ın kuzeyi için en önemli adım ev içi şiddet yasasının geçmesidir”

Kadına karşı şiddetle mücadelede Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde hangi aşamada olunduğuna dair dernek olarak rapor hazırladıklarını belirten KAYAD Proje Koordinatörü Avukat Mine Atlı, raporun tanıtımını yapmak için etkinliğin düzenlendiğini kaydetti.

Atlı, 3 dilde kadına karşı mücadeleye dair ara bölgede yapılan etkinlikte katılımcıların el izlerini bıraktığını belirtti. Söz konusu raporda bundan sonra yapılması gereken ve atılması gereken adımlarla ilgili önerilerin de bulunduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs’ın kuzeyi için en önemli adım Ev İçi Şiddet Yasasının geçmesidir” dedi.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı

“‘Bizim toplumda kadına karşı şiddet var mı?’ sorularıyla karşılaşıyoruz”

Etkinliğin iki toplumlu projenin parçası olduğunu belirten KAYAD Başkanı Meral Akıncı, kadına karşı şiddetle mücadelenin derneğin en önem verdiği proje olduğunu kaydetti. “Şu anda buradan bile geçerken ‘Bizim toplumda kadına karşı şiddet var mı?’ sorularıyla karşılaşıyoruz. Bir kısmı bu el baskısını bile reddediyor çünkü inanmıyorlar” dedi.

Akıncı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Dün bir okulda bu konuyu işlemeye çalıştık. Ne yazık ki lise öğrencileri de

‘Kadına karşı şiddet yoktur’ düşüncesindeler. Bunun nedenleri adetlerimiz, geleneklerimiz bize öğretilenler, alışkanlıklarımız ve atasözlerimiz tamamıyla bu konu üzerinde hem fikir olduğu için biz de insanlara bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Şiddetin ne demek olduğunu bilmiyorlar. ‘Beni seviyor tabii ki eteğime karışacak’ düşüncesindeler. Yaşam ancak davranışlarla kendini bulur. Eğer siz bunu içselleştirip de dilinizden düşüncenize ve davranışa döndürmezseniz hiçbir faydası yoktur.”