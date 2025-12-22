Telsim Dilek Ağacı Projesi, bu yıl Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi için yapıldı

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Telsim çalışanlarının aldığı hediyeler, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Gönüllüleri Ekibi tarafından kuruma bağışlandı.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz:

“Engelsiz Yaşam Evi’ndeki gençlerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak son derece kıymetli”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim çalışanları olarak beş yıldır Dilek Ağacı projesini hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hizmet alan özel gereksinimli gençlerimizle yılbaşı vesilesiyle bir araya gelmek, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için son derece kıymetliydi.” dedi.

“Kurumsal sorumluluğumuzu yalnızca sunduğumuz hizmetlerle değil, topluma karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle de yerine getirmeye önem veriyoruz.” diyen Tüz, bu tür çalışmaların, çalışanlar arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğine ve toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığına inandığını aktardı.

Tüz, kendilerini ağırlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Sayın Alev Ecevit’e ve Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Sorumlusu Cemaliye Pirgot ve çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.