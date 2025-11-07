Telefon borçlarını ödemede son tarih 19 Kasım

Telekomünikasyon Dairesi, Eylül sonuna kadar olan borçlarını 19 Kasım 2025'e kadar ödemeyen abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceğini açıkladı.

Ekim 2024 ayı sonu itibariyle 12 fatura donemi üzeri borcu olan abonelerin ise hatlarının iptal edileceği belirtildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları tavsiyesi de yapıldı.