TELE 2 Haber, kayyumun yayına son verdiği saatte alkışlarla yayına başladı

24 Ekim’de kayyum atanan TELE 1’den istifa eden gazetecilerin kurduğu TELE 2, kayyumun TELE 1 yayınına son verdiği saatte, yine Murat Taylan'ın sunuculuğuyla alkışlarla yayın hayatına başladı.

TELE1'deki ana haber bültenini sunan Murat Taylan, alkışlarla yayına başlayan TELE 2'nin ilk ve özel yayınını açarken şunları söyledi:

"Bu alkışlar hepinize, sevgili izleyiciler. Bir kere tüm TELE 1 çalışanlarından geliyor arka planda, onu söyleyeyim. Biraz sonra hepsi tek tek ekrana gelecek. Herkese merhaba! TELE 2 Haber'e hoş geldiniz.

"YALANLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

TELE 1’de 24 Ekim günü saat 19.28'de, kulağıma bir anda kayyumun sesi geldi. Bir dakika öncesinde zaten kayyum haberi gelmişti telefona, Kayyum haberini okuduk, bir dakika sonra, kayyum "yayını kesin" dedi. Aslında kayyumun son dakikasıyla beraber bir iki kelime etmek istiyordum TELE1’in 8 yıllık macerası, Merdan Yanardağ ve Merdan Yanardağ’ın yarattığı TELE 1’e dair. Ama ikinci bir uyarı: ‘Mutlaka kes’ ve ‘Yalanlara teslim olmayın’ diyerek kapattık.

Yalanlara teslim olmamak için yeniden TELE 2 Haber’de 14 Kasım saat 19.28’de, kayyumun yayınımıza son verdiği yerde teslim olmadığımızı ve teslim olmayacağımızı göstermek için sizinle birlikteyiz. Çok yoğun destek verdiniz, çok teşekkür ediyoruz.”

"BASIN TARİHİNE GEÇECEK ONURLU BİR DİRENİŞ"

Şu anda dün öğlen saatlerinde duyurduğumuz TELE 2 Haber açılışını çok sayıda dostumuz desteklediler sosyal medyadan ve şu anda da canlı yayında bu desteğin okunamayacak bir hızda sağ taraftan akıp gittiğini görüyorum. Çok teşekkürler. Çok şey konuşacağız tabii, bugün özel bir yayın yapacağız. Bugün bence Türk basın tarihine geçecek onurlu bir direnişi simgeleyen tüm çalışma arkadaşlarımız adına özel bir yayın yapacağız. Türkiye’de ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ çok bilinir, patronların susturmak istediği gazeteciler olarak tarihe geçen benzeri bir günle karşı karşıyayız. Bu kez patronlar değil ama kayyum sesimizi kesmek istedi. Biz o kayyuma karşı 14 Kasım’da 19.28’de ‘Teslim olmuyoruz’ diyerek sizlerle birlikteyiz.

Dediğim gibi anlatacağımız çok şey var. Bu özel yayın, sonrasında planlı, programlı devam edecek canlı yayınlarımız. Elbette hepsini duyuracağız ama arkadaşlarımı bekletmeyeyim, hemen hepsini tek tek buruya çağırmak istiyorum.

Bu onurlu direnişi hep birlikte sergileyen, az önce söylediğim gibi basın tarihine geçeceğine inandığım çalışma arkadaşlarımızı tek tek çağırmak istiyorum”

Taylan, daha sonra TELE 1'den istifa ederek TELE 2'yi kuran çalışma arkadaşlarını sırayla ekran önüne davet etti.