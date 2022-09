TED yeni eğitim yılına merhaba dedi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji geçtiğimiz hafta yeni eğitim yılına ilkokul ortaokul – lisede gerçekleştirilen törenlerle merhaba dedi.

Okul Müdürü ve Genel Koordinatör Lisa Victoria Broomhead’in öğrencileri selamlayarak iyi dileklerini paylaştı. Tören İlkokul Müdür Yardımcısı Zerrin Bingöl ve Ortaokul – Lise Müdür Yardımcısı Esin İmralı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.

Öğrencilerden Miran Aygün ve Armin Kavaz’ın duygu ve düşüncelerini paylaştıkları konuşmalarının ardından Dr. Pembe Gürtekin, Uz. Nur Tandoğan ve okul öğrencilerinden Emre Özerce ile Ada Tüzel, “Fly Me To The Moon” ve “My Way” adlı parçaları seslendirerek dinleyicilere müzik şöleni yaşattılar.

TED Marşı ve Öğrenci Andı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.