Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi
Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, Mağusa’da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi.
A+A-
Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, Mağusa’da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında 33’ü ithal, 9’u yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edilerek Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
İthal ürünlerden alınan 33 numunenin hepsi temiz çıkarken 9 yerli üründen birinde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı. Mağusa sakini Selim Tuğrul’a ait, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi.
Bu haber toplam 324 defa okunmuştur
Etiketler : GIDA DENETIM, marul