“DAÜ’de sorunu yaratan da çözmesi gereken de aynı kişi: Bakan Çavuşoğlu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşanan yönetim krizinin sorumluluğunun Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nda olduğunu belirterek, “DAÜ’de bugün yaşanan yönetsel sorunların çözümü Sayın Çavuşoğlu’ndadır çünkü bugün yaşanan VYK krizinin yaratıcısı kendisidir” dedi.

DAÜ-SEN, bugün Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantı öncesinde yayımladığı açıklamada, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) mevcut yapısının belirlenmesi sürecinde Cumhurbaşkanı dahil yapılan uyarıların Çavuşoğlu tarafından dikkate alınmadığını öne sürdü.

Sendika, “Bugün yapılacak olan toplantıda Nazım Çavuşoğlu inadı aşılmadan hiçbir yönetim krizi çözülmeyecektir” ifadelerini kullanarak, yaşanan yönetim krizinin DAÜ açısından ciddi bir maliyet yarattığını belirtti.

“Sorunun kaynağı ve siyasi sorumluluğu açıkça ortaya konulmalı”

DAÜ-SEN, gelinen aşamada yapılması gerekenin sorunun kaynağını ve siyasi sorumluluğunu açık biçimde ortaya koymak olduğunu kaydetti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “Bu emekli maaşlarıyla bu kurum nasıl sürdürülecek?” şeklindeki sözlerine de yanıt veren sendika, emeklilerle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının ve DAÜ’nün sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hükümet ile Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Kendi görev alanındaki sorunları çözmeyip ardından bu sorunları DAÜ’nün sürdürülemezliğine gerekçe göstermek kabul edilemez” denildi.

“Cumhurbaşkanının uyarılarına rağmen önerilerinde ısrar etti”

Çavuşoğlu’nun sorunları çözme iddiasıyla kendi hükümetinin atadığı VYK üyelerinin tamamen değiştirilmesini sağladığını ileri süren DAÜ-SEN, bu süreçte Cumhurbaşkanı tarafından da uyarılar yapıldığını belirtti.

Sendika, Çavuşoğlu’nun bu uyarılara rağmen önerilerinde ısrar ettiğini öne sürerek, “Cumhurbaşkanının uyarılarını dikkate almak yerine Cumhurbaşkanını siyasi kriz yaratmakla suçlamış ve önerilerinin atanmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada VYK’nın karar üretmekte zorlandığını ve kendi içerisinde çatışmalar yaşadığını belirten DAÜ-SEN, “Ancak bugün sonuç ortadadır: Karar üretemeyen, kendi içinde çatışan ve yönetim krizine sürüklenen bir VYK” dedi.

“Asistan maaşları dahi ödenemedi”

DAÜ-SEN, yönetim krizinin bedelinin doğrudan üniversiteye ödetildiğini belirterek, VYK’nın karar üretememesi nedeniyle temmuz ayında asistan maaşlarının dahi ödenemediğini kaydetti.

Tam kayıt döneminde yaşanan yönetsel belirsizliğin öğrenci kayıtlarını ve buna bağlı olarak DAÜ’nün gelirlerini de tehdit eder hale geldiğini ifade eden sendika, protokolün gider ayağında elde edilen olumlu gelişmelerin kötü yönetim ve liyakatten uzak atamalar nedeniyle yeniden sekteye uğradığını ileri sürdü.

Açıklamada, “Bilgisiz kararlar, siyasi hesaplaşmalar ve deneyimden uzak yönetim tercihleri sürdürüldüğü sürece DAÜ’nün mali sorunlarının yeniden ortaya çıkması kaçınılmazdır” denildi.

“Yanıt tek kişidir: Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu”

DAÜ-SEN açıklamasında, yaşanan sorunlara ilişkin sorumluluğun kimde olduğuna yönelik şu soruyu yöneltti:

“Emeklilerle ilgili yasal düzenlemeyi yapmayan, VYK’yı değiştiren, yönetim krizinin derinleşmesine neden olan, DAÜ protokolünü hükümet adına imzalayan ve protokole bağlı İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu’nun başkanlığını yürüten kimdir?”

Sendika bu soruya, “Yanıt tek kişidir: Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu” karşılığını verdi.

Sendikaların liyakat ve yönetim sorunlarına ilişkin yaptığı uyarıları dikkate almayan kişinin de Çavuşoğlu olduğunu ileri süren DAÜ-SEN, Eğitim Bakanı’na sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı.

“Sorumluluğu başkalarının üzerine atmak yerine gereğini yerine getirin”

DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’na yönelik çağrısında şu ifadelere yer verdi:

“DAÜ’nün bugün yaşadığı sorunların sorumluluğunu başkalarının üzerine atmak yerine, kendi yetki ve sorumluluk alanınızın gereğini yerine getirin. Cumhurbaşkanının ve paydaşların uyarılarını dikkate alın. Sorunu yaratan yönetim tercihlerinizi gözden geçirin, gerekli yasal düzenlemeleri yapın ve DAÜ’yü daha fazla yönetim krizine sürüklemeyin.”

“DAÜ’nün gerçek sorunu mali tablo değildir”

DAÜ-SEN, 2024 yılında imzalanan protokolün ardından gelinen noktada DAÜ’nün temel sorununun mali tablo olmadığını belirterek, asıl sorunun yanlış yönetim tercihleri ve bu tercihlerde ısrar eden siyasi irade olduğunu öne sürdü.

“2024'te imzalanan protokol sonrasında bugün gelinen noktada DAÜ’nün gerçek sorunu mali tablo değildir” denilen açıklamada, “Gerçek sorun yanlış yönetim tercihleri ve bu tercihlerde ısrar eden siyasi irade ve bunun yarattığı tablodur” ifadeleri kullanıldı.

Sendika ayrıca, Çavuşoğlu’nun kötü yönetim tablosunu gizlemek amacıyla “manipülatif açıklamalar” yaptığını ileri sürerek, bu açıklamaların da DAÜ üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti.

DAÜ-SEN açıklamasını, “Dileğimiz bugün Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantıda akıl yolunun hakim olmasıdır” ifadeleriyle tamamladı.