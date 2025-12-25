TAM Parti heyetinden Lapta Huzurevi’ne ziyaret

Toplumsal Mücadele ve Adalet Partisi (TAM Parti) heyeti, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Partiden verilen bilgiye göre, ziyaret Girne İlçe Koordinatörlüğü ile Kadın Kolları Koordinatörlüğü’nün girişimleri ve parti birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni yıl öncesinde yaşlılarla sohbet etmek, onlara moral vermek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılan ziyarete, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

TAM Parti Girne İlçe Koordinatörü Hüseyin Tomgüsehan, büyüklerle bir arada olmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini kaydetti.

“Geçmişimizle bağ kurmamızı sağlayan, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan büyüklerimizle bir arada olmak bizim için çok kıymetli.” diyen Tomgüsehan, yeni yıl öncesinde büyüklerle bir araya gelerek onların duasını almak ve mutluluğunu paylaşmak istediklerini ifade etti.

TAM Parti Genel Koordinatörü Ertan Kaygan da ziyaretin büyüklerine duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu kaydederek, “Biz TAM Parti olarak toplumumuza olan sorumluluklarımızın bilinciyle her daim sosyal dayanışmaya önem vereceğiz” dedi.