“Tam bir çöküşün eşiğindeyiz”

Filiz BESİM: Dörtlü hükümet döneminden sonra artı bütçe ile devralınan Kıb-Tek maalesef şimdi milyonlarca lira zararda. Yapılmayan yatırımlar, bakım anlaşmaları, alınan kötü yakıt sonucunda hem kurum milyonlarca lira zarara sokuldu, elektrikte Güney Kıbrıs’a bağımlı hale geldik ve hem de aslında sağlığımızı bozduk. Kullanılan kötü yakıtın insan sağlığına etkilerini hiç konuşmuyoruz.

Tüm bunların sonucunda yüzde üç yüzlere varan bir zam yaşadık. İnsanlara daha az elektrik yakma şansını sunan yine dörtlü hükümet döneminde getirilen çoklu tarife kaldırıldı. Elektrikteki ağır faturayı dar gelirli halkın ödemesi çok zor olacak. Ama daha da yıkıcı olanı üreticiler, fabrikalar, su motorları, iş makinelerinin çalıştığı sektörler bu ağır elektrik faturalarını nasıl ödeyecek? Ödeyemediği durumlarda üretim azalacak, İşletmeler işçi çıkaracak. Bu kabus ortamından çıkışımız aslında daha çok üretmek, gıda konusunda kendimize yeter hale gelmek ve daha çok insanın çalışabilmesini sağlamaktır. Ancak elektrik bu halde iken, dövize bağımlı hayvan yemleri, gübreler ve üretmek için gereken diğer kalemler çok pahalı iken üretim ciddi boyutta gerileyecek ve işsizlik artacak.

Yenilenebilir yeşil enerjiyi daha çok gündemimize almak bu konuya yoğunlaşmak zorundayız. Dünya artık gıda güvenliğini değil, gıda egemenliğini konuşuyor. Gıda konusunda kendi kendimize yetmemiz çok önemli. Bu adada her şey yetişir. Üreticiyi desteklemek, kooperatifçiliği özendirmek zorundayız. Kendi ürettiğimiz gıdaların kalitesini artırarak kendi ürünlerimizi kullanmak ve bu ürünlere pazar bulmak için uğraşmak zorundayız. Hellim konusundaki açılım çok önemlidir. Küçük baş hayvan yetiştirilmesini artırarak ve gerekli şartları sağlayarak yurt dışına daha çok hellim satmayı zorlamalıyız. Bu konu yapabileceğimiz bir şeydir. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin “5 yıllık ekonomik kalkınma programımızı yapalım ve bunu da meclisten yasa olarak geçirelim ki gelen giden hükümetlerle kesintiye uğramasın” önerisi bu anlamda çok önemlidir. Yatırım ve üretim istikrar ister. Yatırımcı ve üretici sürekli destekleneceğini, korunacağını bilmek ister ve bu konular devlet politikası olmalıdır.

Yine istikrarlı bir para birimine TL’nin endekslenmesi hem dar gelirliyi, asgari ücretliyi korur, hem de yatırımcı ve üreticiyi özendirir. Ekonomik istikrar, söylemdeki istikrar hele de dünyada yaşanan bu büyük krizde kendimizi korumada çok önemlidir.

Bu büyük krizden ve kaos ortamından çıkışın en önemli yolu üretmek, ekonomide istikrarı sağlamak, istikrarlı para politikaları ve iyi yönetmektir. Halka güven vermektir.

Adanın kuzeyinde bizim en büyük avantajlarımızdan biri de sınır kapılarından her gün kuzeye geçen yüzlerce Rum’dur. Bu insanlar kuzeyden her gün çok büyük miktarlarda alışveriş yapıyor ve ülkemize büyük miktarlarda döviz bırakıyorlar. Geçiş kapılarının sayısını artırıp geçişleri kolaylaştırmak da ekonomik girdimizi daha fazla artıracaktır.