Tabipler Birliği çam kese böceğiyle entegre mücadele talebini yineledi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çam kese böceğiyle entegre mücadelede gerekli adımlar yerinde ve zamanında atılmazsa eylem dâhil her türlü girişimi yapmada kararlı olduğunu duyurdu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yeni atanan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz’ı ziyaret ederek 2024’te çam kese böceğiyle mücadelenin aksatılmaması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Entegre mücadelenin başlatılması, havadan biyolojik ilaçlama için ek bütçeyle kaynak ayrılarak kısa zamanda uluslararası ihaleye çıkılması ve tüm paydaşların temsil edileceği bir komite kurulmasıyla 10 yıllık mücadele programının saptanması konularında anlayış birliği sağlandığı belirtilen açıklamada şunlar paylaşıldı:

“2020 yılından bu yana ihmal edilen başta havadan biyolojik ilaçlama olmak üzere tüm bileşenleriyle entegre mücadelenin 2024 yılında yeniden başlatılması amacıyla Çevre Platformu olarak Tarım Bakanlığı önünde eylem dâhil her türlü girişimde bulunmuştuk. Tarım Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş ile eylem sonrası yaptığımız toplantıda iş birliğine açık olduğunun sözünü almıştık. Bu amaçla tüm paydaşların temsil edileceği bir komite kurulması dâhil birçok konu gündeme gelmişti. Bu süre zarfında Orman Dairesi Müdürü değiştirildi ve yeni Müdür atandı. Bakanlık içinde yapılan bu değişikliğin bizim mücadelemizde bir değişikliğe yol açmayacağını ve tüm boyutlarıyla entegre çam kese böceği mücadelesini her platformda savunmaya devam edeceğimizi duyururuz. Sayın Tarım Bakanı eğer müdür değişikliğini kamuoyunu yatıştırmak amacıyla yaptıysa ve çam kese böceği ile entegre mücadelede gerekli adımları yerinde ve zamanında atmazsa eylem dâhil her türlü girişimi sürdürme konusunda kararlıyız.”