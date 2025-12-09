“Suyun önünü kestik, menfaat için verdik; su da bize hesabını sordu”

Yoğun yağışların ardından yaşanan sel felaketi Meclis gündeminde tartışılmaya devam ederken, UBP Milletvekili Ali Pilli açıklamalarda bulundu.

Pilli, uzun süredir Meclis kürsüsüne çıkmadığını belirterek, su ve sağlık konularında görüşlerini paylaşmak istediğini ifade etti.

Pilli, sel olaylarının nedenlerini açıklarken, “Herkes sel konusunu farklı yerlere çekiyor. Ben farklı bir yerden bakmak istiyorum. Seller neden oluyor? Bunu önlemek için önceden tedbir almamız gerekir. Suyun, derelerin yolları vardır. Su yolları milyonlarca yıl içerisinde oluşmuştur. Su yolunun önünü kesemezsiniz” dedi.

Milletvekili Pilli, geçmişte yapılan hatalara işaret ederek, “Ne yaptık? Su yollarının önünü kestik, binalar diktik. Suyun hakkını elinden aldık. Suyun önüne bina koyarsan, birine menfaat sağlamak için kişilere verirsen, bu su sana hesabını sorar” ifadelerini kullandı.

Pilli, baraj ve göletlerin önemine de değinerek, “Evet baraj yaptık. İddia ediyorum, bu ülkede baraja ihtiyaç var, gölete ihtiyaç var. Ancak önlem almazsak, suyun yolunu korumazsak felaketin önüne geçemeyiz” dedi.