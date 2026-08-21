Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finali 3 Eylül’de

Miss Kuzey Kıbrıs 2026 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2026 yarışmalarının finali 3 Eylül Perşembe Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilecek. Yarışma saat 21.00’da BRT’den canlı yayınlanacak.

Yarışmanın Kurucu Başkanı Bülent Günkut’un verdiği bilgiye göre, Günkut Ajans Organizasyonunda “Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir” misyonuyla düzenlenecek yarışmaya katılan tüm finalistlere, Uluslararası Final Üniversitesi’nden yüzde 70; birincilere ise yüzde 100 burs verilecek.

1984 Yılından beri devam eden Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nın 2026 finalinde 13 finalist ve 1995 yılında başlayan Bay Kuzey Kıbrıs 2026 finalinde 11 finalist yer alacak.

Geliri, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak yarışmaların final gecesine giriş davetiyeleri www.gisekibris.com ve Gişe Kıbrıs uygulamasından temin edilebilecek.