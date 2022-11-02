Surlariçi'nde ev yıkıldı, ölüm ve yaralanma yok

Lefkoşa Surlariçi'nde bu sabah saat 06.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı'nın 150 metre güneydoğusundaki Pençizade Sokak üzerinde bulunan kerpiç bir evin duvarı yıkıldı.

Olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, yıkılan bina sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araç ile binanın yan tarafında bulunan başka bir binaya ait garaj ve su deposu hasar gördü.

Polis, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını ve yolun trafiğe kapatıldığını bildirdi. Belediye ekiplerince temizlik çalışmalarına da başlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4 çocuklu bir aile yaşıyordu: "Tek düşündüğümüz çocuklarımızı kurtarmaktı..."

Leyla ve Levent Çiloğlu'nun kirasında bulunan, 4 çocuklu ailenin yaşadığı ve bu sabah bir bölümü çöken evde adeta can pazarı yaşandı.

Evin çökmeye başladığı anı ilk gören ve yaşananları YENİDÜZEN'e anlatan anne, "Her şey bir anda başladı, tek düşündüğümüz çocuklarımızı kurtarmaktı" dedi.

Evin yıkılması sırasında dört çocuğuyla evde olan ve tozun, toprağın içinde kendini zar zor dışarı attıklarını belirten anne, yaklaşık 3 yıldır burada kiracı oldukların anlattı.

Evin bir bölümünün çökmesi, ailenin daha sonra bazı eşyalarını kurtarmasına olanak sağladı.

Çökmenin ardından İlk şoku atlatan aile, bölge vatandaşları yardımıyla ev içerisinde kalan eşyaları dışarıya çıkardı. Aİleye belediyenin yanı sıra Vakıflar ve Eski Eserler Dairesi'nden de yardım geldi.

Evin çökmeyen bölümündeki eşyalarını nasıl kurtaracağını düşünen aile, belediye ekipleri ve eski eserler dairesinin çalışmalarını dikkatle izledi.

Aile taşındı

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde evi yıkıldığı için evsiz kalan 4 çocuklu aileye Kıbrıs Vakıflar İdaresi(EVKAF) yardım ediyor.

EVKAF’tan yapılan açıklamada, binanın yıkılmasından dolayı evsiz kalan ailenin pek çok eşyasının de enkaz altında kaldığı, Vakıflar’ın desteğiyle ailenin eşyalı bir eve taşındığı, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının da karşılandığı ifade edildi.