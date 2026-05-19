“Ceza yasalarına karşı dayanışmayı büyüteceğiz”

Basın örgütleri, sendikalar, ve siyasi partilerden oluşan geniş bir yapı, gazetecilere hapis cezası öngören yasası hakkında ortak açıklama yaparak, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne geri adım atma çağrısında bulundu.

Açıklamada, düzenlemenin basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını doğrudan tehdit ettiği belirtildi. Ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Meclis’e iade edilen düzenlemenin 20 Mayıs’ta Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden görüşüleceği hatırlatılarak, sürece doğrudan etki edecek basın emekçileri ile basın örgütlerinin yeniden komite çalışmalarına davet edilmemesine tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin yalnızca teknik bir hukuk değişikliği olmadığı belirtilerek, eleştirel düşünceyi, araştırmacı gazeteciliği ve kamusal denetim mekanizmalarını etkileyebilecek ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Gazetecilik faaliyetlerinin cezai baskı tehdidi altına sokulmasının, kamu yararına yapılan haberlerin baskılanmasına ve toplumda oto sansürün yaygınlaşmasına neden olacağı kaydedildi.

Basın üzerindeki baskının yalnızca gazetecileri değil, toplumun tamamını etkileyeceği vurgulanan açıklamada, halkın gerçeklere ulaşma hakkının zayıflatılmasının yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin görünmez hale gelmesine yol açabileceği belirtildi. Demokratik toplumlarda basının kamunun gözü ve kulağı olduğu ifade edilerek, bu alanın baskı altına alınmasının demokratik denetim mekanizmalarını da zayıflatacağı ifade edildi.

Düzenlemede yer alan bazı ifadelerin muğlak ve geniş yorumlara açık olduğu ileri sürülen açıklamada, bunun hukuk güvenliği açısından ciddi sakıncalar doğurabileceği ifade edildi. Açıklamada, yalnızca gazetecilerin değil; sosyal medya kullanıcıları, aktivistler, sendikacılar ve yurttaşların da potansiyel suçlama tehdidi altında kalabileceği kaydedildi.

Ortak metinde ayrıca, hükümetin eleştirileri dikkate almak yerine şeklen bir yeniden değerlendirme görüntüsü vermeye çalıştığı vurgulanarak, sürecin şeffaf, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda imzacı örgütler, UBP-DP-YDP Hükümeti ile Meclis çoğunluğunu, ilgili yasa tasarısındaki 23B maddesini geri çekmeye ve tüm kesimlerin katılımıyla demokratik bir süreç yürütmeye çağırdı.