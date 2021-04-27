“Sosyal Hizmetlere karşı güvenim sarsıldı”

Devrim DEMİR

Uzaklaştırma kararı da bulunan boşanma aşamasındaki eşinin, mahkeme emri ile haftada bir gün ve Sosyal Hizmetler gözetiminde bir saat oğulları ile vakit geçirebileceğini kaydeden anne Fezile Özataç, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin mahkeme kararına uymadığını iddia etti.

Fezile Özataç, dairede yaşadığı sıkıntıyı YENİDÜZEN’le paylaştı. Eşinin uzaklaştırma kararını çiğnediğini, görüş gününe de çocuğun baba annesi ile geldiğini söyleyen Özataç, Sosyal Hizmetler Amiri’nin de buna müdahale etmediğini savundu.

“Yaşadığım olay sonrası Sosyal Hizmetler Dairesine karşı güvenim sarsıldı” diyen Özataç, daire personelinin mahkeme kararına uymadığını iddia etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi ise konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

“Düğün gecesi bana silah çekti… Poliste sabahladık”

Eşi ile 8 Mart 2020 tarihinde dünya evine girmeye hazırlandıklarını, düğün gecesi salonda eşinin tasarrufunda bulundurduğu silahla annesini tehdit ettiğini söyleyen Fezile Özataç, “Düğün gecesi tebrik arası tartışma çıktı, anneme şarjörünü kurduğu silahı doğrultarak tehdit etti. Ben gelinliğimle sabaha kadar poliste ifade verdim” şeklinde konuştu. Düğününde hamile olduğunu ifade eden Özataç, “Düğün gecesi yaşadıklarımızdan sonra boşanma kararı aldım ve hala davamız devam ediyor” dedi.

“Uzaklaştırma kararı var… Çocuğu haftada bir görüyor”

Mahkemenin uzaklaştırma kararı olduğuna dikkati çeken Özataç, oğlunun şuan 9 aylık olduğunu mahkemenin de kararı ile haftada bir Sosyal Hizmetler eşliğinde babanın görmesine şart koştuğunu kaydetti.

Her hafta Sosyal Hizmetler Dairesi’nde bir saat görüş olduğunu ifade eden Fezile Özataç, “Sosyal Hizmetler huzurunda oğlum çok küçük bir alanda babası ile bir saat görüşüyor ben de dışarıda merdivenlerde bekliyorum” dedi. Babanın ‘uzaklaştırma kararını’ 31 Aralık tarihinde ihlal ettiğini öne süren Fezile Özataç, “Kadına Şiddet birimine gittim, bunun için de ayrı bir dava okundu. Düğün gecesi silah çektiği için davanın bir ay içinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacağını biliyorum” dedi.

Özataç: “Mahkeme kararını ihlal etmeye çalıştı”

Fezile Özataç, “Bugün (Dün) oğlumu mahkeme kararı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne götürdüm. Dışarıda beklerken babanın gelip gelmediğini merak ettim görüş odasına çıktım içeri alınmadım. İçeride sadece baba yoktu oğlumun babaannesi de vardı. Bunu kabul etmedim çünkü mahkeme kararını ihlal etmeye çalıştılar. Ben mahkemeye karşı sorumluluğumu yaparak her hafta günü saatinde oğlumu götürdüm ama o bu karara uymadı. Ben bebeğimi odadan çıkarmak istedim, aramızda çekişme oldu avukatımı aradım ve hemen polise şikâyete gittim” şeklinde konuştu.

“Çocuğumun velayeti bende… Sosyal Hizmetler personelinin üslubu yanlış”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’ye giderek suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Özataç, “Sosyal Hizmetler amirinin tutumu çok yanlıştı. Bana yargıçla telefonda konuştuğunu çocuğu babaanneye göstermediğim için suç işlediğimi söyledi. Ben suç işlemiyorum, mahkeme kararını da yerine getiriyorum, çocuğumun velayeti bende ve bakıma muhtaç bir bebek. Bu sistemden çok şikâyetçiyim, Sosyal Hizmetlerin görevi çocuğu korumak. Daire personelinin tutumu çok yanlış” şeklinde konuştu.