Sorular yanıtsız kaldı

YENİDÜZEN’in bugünkü manşetine yanıt vermek için BRT’de canlı yayına çıkan ve gazeteyi ekranlara “sallayan” Başbakan Ünal Üstel, ithal donmuş et ile ilgili özel habere “karalama” nitelemesi yaptı, soruları yanıtsız bıraktı…

YENİDÜZEN’in manşet haberinde, ithal edilecek etin görüntüleri, Yeni Zelanda menşeili olduğuna dair görüntüler, “etlerin, casino ve otellere yönelik ithal edildiği” yönünde hayvan üreticilerinin iddiaları ve söz konusu etlerin, 2022 yılında paketlendiği yazıyor…

Söz konusu etlerin “Hollanda’da TIR’lara yüklenerek Kıbrıs’ın kuzeyine” ithal edileceğini söyleyen Üstel, “kuzuların nerede kesildiği” konusunda herhangi bir ülke belirtmedi, “Başka bir yerde kesildiklerini” ifade etti.

İthal edilecek etlerin paketlenme ve son kullanma tarihlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Üstel, “Tüm belgeleri basınla paylaşacağız” dedi.

Üstel, “Biz bu eti ne otelciye ne casinolara getiriyoruz… Çok ayıp! Bu gibi karalamalar bizi yolumuzdan caydıramaz” dedi.

Gazeteyi “şiddetle protesto ettiğini” söyleyen Ünal Üstel, “bu konuda halkı bilgilendirmek adına yayına çıktığını” söyledi.

Öte yandan hayvan üreticilerinin eylemine de tepki gösteren Üstel, 19 Haziran tarihine kadar donmuş et ithalatını sürdüreceklerini ifade ederek, bir yandan hayvancılarla görüşmeye hazır olduklarını söyledi, bir yandan da “hiçbir görüşme bizi et ithalinden vazgeçiremez” ifadelerini kullandı

TÜK ithal edecek, buzluğu olan şirketler dağıtacak

Donmuş etin Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal edileceğini ancak Kıbrıs’ın kuzeyindeki şirketler tarafından dağıtılacağını söyleyen Ünal Üstel, bu kapsamda ithal edecekleri etlerin fiyatlarına yüzde 10 “gider” artışı koyduklarını ifade etti:

“Bu ülkeye dıştan donmuş ürünler getiren şirketlerimiz var. Dağıtım ekipleri, buzlukları, her şeyleri hazır… Bu arkadaşlar dediler ki biz insanımız için fedakârlık ederiz ama gideri karşılamak için yüzde 10 üzerine koyduk, kasaplara dağıtın marketlere dağıtın ve vatandaş bu etle buluşsun dedik. Siparişimizi verdik.”

Hayvancıların eylemi… “Yıkarak, dökerek devleti korkutamazlar”

Donmuş et ithali siparişi verdikleri sırada hayvan üreticilerinin Başbakanlık önüne geldiğini belirten Üstel, “Orada istenmeyen olaylar yaşandı. Kamu mallarına zarar verdiler. Yıkmak, dökmek, tehdit ile devleti korkutamazlar. Devlet ciddiyeti var. Eğer hak aramak istiyorsan gelip oturursun, konuşulur. Ama sen traktörleri, kamyonları alıp geleceksin ve Başbakanlıktaki kapıları, pencereleri kıracaksın? Bu hak arama değil. Buna karşı duruyoruz.” İfadelerini kullandı.

“İlk TIR yarın adaya gelir”

Hayvan üreticilerinin eylemlerine destek veren bazı “kesimler” olduğunu söyleyen Üstel, “Ben o kesimlere sorarım, siz alım gücü düşük olan insanların et ile buluşmasına karşı mısınız? Biz et almakta zorlanan insanları ucuz et getirerek geçici bir süreyle et ile buluşturmak istiyoruz. Biz bunda kararlıyız. Etimizi de getiriyoruz. İlk TIR yarın adaya gelir. Hükümetin kontrolü altında tüm belgelerini de basına göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Yayına YENİDÜZEN’in manşetiyle katıldı, haberi “karalama” olarak niteledi

YENİDÜZEN’in bugünkü manşetine işaret eden Ünal Üstel, gazeteyi eline alarak BRT ekranlarında sergiledi, haberi “karalama” olarak niteledi.

YENİDÜZEN’in manşet haberinde, ithal edilecek etin görüntüleri, Yeni Zelanda menşeili olduğuna dair görüntüler, “etlerin, casino ve otellere yönelik ithal edildiği” yönünde hayvan üreticilerinin iddiaları ve söz konusu etlerin, 2022 yılında paketlendiği ifade ediliyor…

“Biz eti casinolara, otellere değil halka getiriyoruz”

Habere ilişkin konuşan Üstel, “Basında bugün karalamalar başladı. Süresi dolmuş et getiriyorlar, istenmeyen et getiriyorlar… Değerli halkımız, biz insanımızın daha ucuz et alması için geçici süreyle bu çalışmaları yapıyoruz. Ama halkımızın ne olduğu belirsiz eti güneyden alıyor. Biz o eti yemesine karşıyız. Sağlık belgesi AB standartlarında kuzu getiriyoruz” iddiasında bulundu.

Üstel, şöyle devam etti:

“Bakın bu eti getirirken yaptıkları karalamalara diyecek sözüm yok. Takdir halkındır. Yandaş bir basın yayın organı bugün bir haber yaptı. Eti getiriyorlar, kullanma tarihi bitiyor ve bunu kime getiriyorlar? Casinolara. Çok ayıp. Ne otelciye ne casinolara getiriyoruz… Çok ayıp! Biz eti casinolara, otellere değil halka getiriyoruz. Halkala buluşturacağız. Bu gibi karalamalar bizi yolumuzdan caydıramaz.”

YENİDÜZEN’i “şiddetle protesto” etti

Üstel, “Karalamaları şiddetle protesto ediyorum. Et gelince yüzleşecekler. Bu kesimler halkın yanında mı, başkalarının yanında mı? Takdir halkın” dedi.

“Hiçbir görüşme bizi et ithalinden vazgeçiremez”

19 Haziran tarihine kadar donmuş et ithalatını sürdüreceklerini söyleyen Ünal Üstel, bir yandan hayvancılarla görüşmeye hazır olduklarını söyledi, bir yandan da “hiçbir görüşme bizi et ithalinden vazgeçiremez” ifadelerini kullandı:

“19 Hazirana kadar eti ülkemize getireceğiz. Bir taraftan da bakanlarımız görüşmeye hazırdır. Hayvancılarla istedikleri vakit görüşmeye hazırdır. Hiçbir görüşme bizi bu et ithalinden vazgeçiremez. Et bolardığı zaman kararı gözden geçiririz.”

“TIR’a Hollanda’da yüklenecek” dedi, “kuzuların nereden geleceğini” söylemedi

Son olarak etin ithal edileceği ülkeye ilişkin soru üzerine Üstel, “Hollanda üzerinden getirileceğini” söyledi ancak “kuzuların başka yerden geleceğini” belirterek, net bir yanıt vermedi:

“Bu et Hollanda üzerinden gelecek. Kuzular başka bir yerden gelecek. Geldiği yerden dolayı TIR’a yüklenen yer Hollanda’dır. Bu taze ettir. 3-5 aylık kesilmiş et değil. Kemikten arındırılmıştır. Tamamen kuzu butu ve löp et, paketlenmiş ve dondurulmuş şekilde TIR’da, yolda geliyor.”

ET KRİZİ BÜYÜDÜ