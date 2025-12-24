Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), memleketin fiber optik altyapısının Türk Telekom’a devredilmesi için imzalanan Fiber Dönüşüm Protokolü’nün unutturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Tel-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Hakan Üredi, ülkede yaşanan sakndal olaylara işaret etti; “Skandalların gölgesi, ihanet protokolünü bastıramaz” ifadelerini kullandı.

Üredi, ülke genelinde art arda patlayan skandalların, devlet yönetiminin ne denli çürümüş bir idari anlayışla yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Yaşananlar artık münferit olaylar değil; sistematik bir sorumsuzluğun, denetimsizliğin ve umursamazlığın ürünüdür.” dedi.

Telefon Dairesi’ni ve kamu malını doğrudan ilgilendiren, ‘devletin malı deniz, yemeyen domuz’ zihniyetiyle imzalanan protokolün bilinçli şekilde unutturulmaya çalışıldığına vurgu yapan Üredi, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Gündem bilerek kirletilmekte, esas meseleler sümen altı edilmektedir.

Tekrar ediyoruz:

Bu protokol unutulmamıştır. Dosya kapanmamıştır. Hesap sorulmadan da kapanmayacaktır.

Telefon Dairesi, kimsenin siyasi hesaplarına, kişisel çıkarlarına ya da günü kurtarma oyunlarına meze edilecek bir daire değildir. Halkın parası devlet kasasında ve ülke içinde kalacaktır. Kamu malı sahipsiz değildir. Çalışanın emeği hiç değildir. Buna rağmen yapılan bu protokol, hem daireye hem de halka karşı açık bir ihanet örneğidir.

Tel-Sen devletin ve halkın malına sahip çıkar:

Toplumun hafızasına güvenerek, “nasıl olsa gündem değişir” anlayışıyla hareket edenler büyük bir yanılgı içindedir. Gündem değişse de gerçekler değişmez. Yanlış, yanlış olarak kalır.

Sendikamız, bu sürecin en sıkı takipçisidir. Hukuki mücadelemiz başlatılmıştır ve hiçbir baskı, hiçbir oyalama, hiçbir perdeleme çabası bizi bu yoldan döndüremeyecektir. Bu mücadele sadece bir sendikal mesele değil; kamu vicdanının, adaletin ve geleceğin mücadelesidir.

Tel-Sen susmaz.

Tel-Sen unutturmaz.

Tel-Sen geri adım atmaz.”