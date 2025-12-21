“Siyaset değil üretim yapmaya çalışıyoruz”

Narenciyeciler yarın Güzelyurt’ta “süresiz eylem ateşi” yakarak eylem başlatıyor.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Siyaset değil üretim yapmaya çalıştıklarını belirterek, narenciye üreticileri ve vatandaşlara yarın, saat 16:00'da, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği lokali önünde yakacakları ateşle başlayacak eyleme katılma çağrısı yaptı.

“Narenciye ateşine bir el de sen ver” diyen Alioğlu, “Doğru için bedel ödenecekse bu bedeli öderiz. Sevgili üreticilerimiz; gün bugündür haklı davamız için, annelerimizin, babalarımızın ve çocuklarımızın ekmeğine kimsenin el sürmesine izin vermeyiz. Vermeyeceğiz. Birlik lokali önünde süresiz eylem ateşini yakıyoruz. Tüm üreticilerin katılımı elzemdir… Her şey karanlık görünse de bizden sonraki nesillere borcumuz var” ifadelerine yer verdi.