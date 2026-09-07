Lefkoşa Türk Belediyesi “Yaratıcı Drama ve Oyunculuk” atölyeleri düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çocuk ve gençlerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı, doğaçlama, hikâye anlatımı ve felsefi temellere dayalı yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen drama ve oyunculuk atölyeleri düzenliyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Dr. Güneş Kozal’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölyeler, 10 Ekim Cumartesi gününden itibaren her hafta Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.

7–8 yaş grubu için “Yaratıcı Drama Atölyesi” 10.00 – 11.00 saatleri arası, 9–10 yaş grubu için ise 11.15 – 12.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yaş gruplarının, üç aylık katılım ücreti 8 bin TL olarak belirlendi.

11 – 13 yaş ve 14 – 17 yaş gruplarına yönelik “Yaratıcı Performans ve Oyunculuk Atölyeleri” sırasıyla 12.30 – 14.00 ve 14.30 – 16.00 saatlerinde yapılacak.

Bu programların üç aylık ücreti ise 9 bin 500 TL olarak açıklandı.

Kayıtlar mesai saatlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılabilecek.