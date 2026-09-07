Şerif Özdemir'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi

Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi, Türkiye'de Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere demir alan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin, 30 Ağustos'ta batmasının ardından ekipler tarafından denizden çıkarılan 67 yaşındaki Özdemir'in naaşı, Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Özdemir'in ailesi ve yakınları ile CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, KKTC Mersin Konsolosu Ülkü Alemdar ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası iki çocuk annesi Şerif Özdemir'in cenazesi, aynı kazada yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir'in (69) kabrinin yanına defnedildi.

Şerif Özdemir, eşi Hüseyin Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal'ın, bir yakınlarının düğününe katılmak amacıyla adaya geldikleri, dönüş yolunda geminin battığı öğrenildi.

Damat Hakkı Şahin, gazetecilere, yola çıkarken geminin su aldığını fark ettiklerini söyledi.

Kaptanı uyardıklarını anlatan Şahin, "Kaptana 'Yola çıkma!' dediğimiz halde çıktı, kötü havaya yakalandık. Yaklaşık bir saat gemide kaldık, çok çabaladık. Eşimi kurtardık, kayınbabam ve kayınvalidemi kurtaramadık, Allah rahmet eylesin. Devletimizden Allah razı olsun, çok iyi baktılar. Filo Denizcilik bitsin istiyorum" dedi.