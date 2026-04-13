Siber saldırıları protesto eden gönderi de siber saldırıyla kaldırıldı

Geçtiğimiz haftadan bu yana, Hindistan merkezli bir ‘itibar yenileme ekibi’ tarafından, hükümete muhalif gazete ve programcılara yönelik gerçekleşen saldırılar sonucunda, pek çok yayın ve sosyal medya gönderisi, kaldırılıyor.

Bu durumu protesto eden ve kamuoyunun gündemine taşımaya çalışan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin sosyal medya gönderisi de bu saldırılardan nasibini aldı.

