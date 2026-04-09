Çatalköy Esentepe Belediyesi Beşparmaklar Tiyatro Festivali tüm coşkusuyla sürüyor. Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında, dün akşam Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun sahnelediği “Hamlet” adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Klasik eserden uyarlanan oyunda, Prens Hamlet’in ihanet, adalet, sevgi ve vicdan sarmalı içinde gerçeği arayış hikayesi sahneye taşındı. Oyuncuların sergilediği performans; azim, dayanışma ve çocukların hayallerinin gücünü yansıtması, izleyicilerden büyük takdir topladı. Salonu dolduran seyirciler, duygu dolu anlar yaşarken oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Gösteri sonunda sahneye çıkan Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Emirali Evcimen, oyunculara gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı teşekkür etti.

Başkan Kırok, konuşmasında okul müdürü Emirali Evcimen ile yollarının 2007 yılında özel eğitim okullarında kesiştiğini, o dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduklarını ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi için bir AB projesi gerçekleştirdiklerini değinerek bir eğitimci olarak eğitime her zaman büyük önem verdiğini vurgulayarak, özel gereksinimli çocukların eğitim alabileceği daha fazla merkezin açılmasının önemine dikkat çeken Kırok, “Bu akşam azimle çalışıldığında özel çocuklarımızın neler başarabileceğini bir kez daha görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Emirali Evcimen ise konuşmasında, öğrencilerine, eğitmenlere ve gösterinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu anlamlı sahne imkânını sunan Çatalköy Esentepe Belediyesi’ne ayrıca teşekkürkerini sundu.

Gecenin sonunda Başkan Kırok, sahne alan oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

Festival kapsamında sahnelenen bu özel oyun, sanatın birleştirici gücünü ve eğitimin dönüştürücü etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.