24. Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali heyecanı 17 Nisan’da başlıyor

Murat OBENLER

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı tarafından Rialto Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenlenen ve 17-25 Nisan tarihleri arasında Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ile Lefkoşa'daki Zena Palace Sineması'nın salonlarının dünyanın dört bir yanından film yapımcıları, hikayeler ve sinematik deneyimler için canlı buluşma noktalarına dönüştürecek festivalde yarışma filmleri Türkçe altyazı ile gösterilecek.

Çağdaş sinematik sesleri sergilemeye ve izleyiciler ile uluslararası sinema arasında dinamik bir diyalog geliştirmeye odaklanan bu yılki festival, cesur hikaye anlatımını, samimi anlatıları ve özgün sanatsal vizyonları bir araya getiren çeşitli bir program sunuyor.

Programın en çok beklenen bölümünde ise farklı coğrafi ve kültürel bağlamlardan gelen ve kimlik, sosyal dönüşüm ve insan ilişkileri sorularını özgün sinematik dillerle araştıran film yapımcılarına adanmış bir bölüm olan Glocal Images Uluslararası Yarışması yer alıyor. Bu bölümdeki filmler, büyük uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ve çağdaş bağımsız sinemanın en etkileyici örneklerinden bazılarını temsil etmektedir.

Glocal Images Uluslararası Yarışması

“Nino”…Yönt: Pauline Loquès (97', 2025, Fransa)

“Beautiful Evening, Beautiful Day”…. Yönt: Ivona Juka (137', 2024, Hırvatistan Kanada, Polonya, Kıbrıs, Bosna Hersek)

“Hysteria” ….. Yönt: Mehmet Akif Büyükatalay (104', 2025, Almanya)

“Forastera”….. Yönt:Lucía Aleñar Iglesias, (97', 2025, İspanya-İtalya-İsviçre)

“Sink” …. Yönt: Zain Duraie (87', 2025, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Fransa)

“Lust” Yönt: Ralitza Petrova (77', 2026, Bulgaristan, Danimarka, İsviçre)

“Aisha Can’t Fly Away”…. Yönt: Morad Mostafa (120', 2025, Mısır, Fransa, Almanya, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Sudan)

“Life in a Beat” … Yönt: Amerissa Basta(93', 2025, Yun,Kıbrıs, Bulg.,Kuzey Makd., Karadağ, Fransa)

Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü

Uluslararası yarışmanın yanı sıra, Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü, Kıbrıs'tan çağdaş sinemayı öne çıkararak festivalin önemli bir ayağı olmaya devam ediyor. Bu bölüm, Kıbrıslı film yapımcılarının filmlerini sunuyor.

"Hold Onto Me" ….. Yönt: Myrsinie Aristidou, (102', 2025, Kıbrıs, Danimarka, Yunanistan, ABD)

"Motherwitch" ….. Yönt: Minos Papas, (104', 2026, Kıbrıs, Kuzey Makedonya)

“Maricel”….Yönt: Elias Demetriou, (120', 2025, Kıbrıs, Yunanistan)

“Diversion”…. Yönt: Marinos Kartikkis. Kostas, (96', 2025, Kıbrıs)

Viewfinder – Çağdaş Uluslararası Sinema bölümü

Viewfinder – Çağdaş Uluslararası Sinema bölümünde izleyiciler, geçtiğimiz yıl uluslararası festivallerde öne çıkan, küresel sinemada yeni yönleri yansıtan ve uluslararası alanda zaten dikkat çeken film yapımcılarının imzasını taşıyan filmleri keşfetme fırsatı bulacaklar.

“La Grazia”…. Yönt: Paolo Sorrentino, (133', 2025, İtalya)

“Yes”…. Yönt: Nadav Lapid (150', 2025, Fransa Kıbrıs, İsrail, Almanya)

“Sound of Falling”…… Yönt: Masha Schilinski (149', 2025, Almanya)

“All That’s Left of You”….. Yönt: Cherien Dabis (145', 2025, Almanya, Kıbrıs, FİLİSTİN, Ürdün, Yunanistan, Katar, Suudi Arabistan)

Muhalif Sinemalar Programı

Muhalif Sinemalar programı, egemen siyasi anlatıları sorgulayan ve sinema ile siyaset arasındaki ilişkiyi araştıran filmleri öne çıkarıyor. Bu eserler, tarih, hafıza ve zamanlarının toplumsal gerilimleriyle ilgilenerek, sinemanın eleştirel düşünme ve sanatsal direniş aracı olarak gücünü gösteriyor. Programda Theo Angelopoulos'un "36 Günleri", Homayoun Ghanizadeh'in "Ah, Ne Mutlu Günler!" ve Heiny Srour'un "Leila ve Kurtlar" filmleri yer alıyor.

Özel Gösterimler Bölümü

Özel Gösterimler bölümü olan Ortak Zemin, farklı insanlar, deneyimler ve sosyal gerçeklikler arasındaki birlikte yaşamı ele alan filmler sunuyor. Bunlar arasında Daniel Pánek'in "Yenilmezler / Neporazitelní" ve Vladimir Subotić'in "Utopolis" filmleri bulunuyor.

Kıbrıs Çocuk ve Gençlik Film Günleri

Programda ayrıca, çeşitlilik, kabul ve dostluğun gücü temalarını ele alan filmler sunan ve genç izleyicileri ilham veren ve bakış açılarını genişleten öyküleri keşfetmeye davet eden Kıbrıs Çocuk ve Gençlik Film Günleri de özel bir yere sahip.

Gösterimler, özel sunumlar ve paralel etkinliklerle tamamlanarak festivalin film yapımcıları, sektör profesyonelleri ve izleyiciler için bir buluşma noktası olma rolünü daha da güçlendiriyor.

Festival Bilgileri

-Gösterim başına 5 € | 30 € festival bileti (tüm gösterimler için)

-Geçerli öğrenci kimliği olan üniversite öğrencileri için ücretsiz giriş

-Çocuk programına katılan öğrenciler için ücretsiz giriş

-Engelli kartı sahipleri için ücretsiz giriş

-Çocuk programı hariç tüm gösterimler 18 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur.

-Tüm filmler orijinal dillerinde Yunanca ve İngilizce altyazılarla gösterilecektir.

-Kıbrıs yarışmasındaki filmlerde Türkçe altyazı da bulunacaktır.