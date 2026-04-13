Meclis açılmak için Hükümet’in “keyfini” bekleyecek

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nun, “hayat pahalılığını durduran yasa tasarısıyla ilgili ortak bir karar alınana kadar açılmayacağını” söyledi; “Hükümet yasa ile ilgili net tavrını ortaya koymadı” dedi.

Öztürkler, geçtiğimiz Perşembe, Meclis Genel Kurul çalışmalarına ara verdiğini, dün Başbakan Ünal Üstel ile bazı değerlendirmeler yaptıklarını, “istenmeyen olaylar yaşanmaması adına ortak akıl zeminin arandığını” ifade etti.

Sabah saatlerinde Meclis Danışma Kurulu’nun toplandığını belirten Öztürkler, toplantıya; CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ile Asım Akansoy ve UBP Grup Başkan Vekilleri Sunat Atun ile Ahmet Savaşan’ın katıldığını ifade etti.

UBP’nin, “gerginliğin azaltılması ve ortak akıl yolunun bulunması yönündeki fikirlerini ortaya koyduğunu” söyleyen Öztürkler, “Hükümetin değerlendirme süreçleri devam edecek. Uzlaşma yönetiminin ne olacağı konusunda süreye ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler” şeklinde konuştu.

Öztürkler, “Açıkçası bir karara varılmadan hiçbir şey yok gibi genel kurul çalışmalarına devam etmenin mantıklı olmayacağını ifade ettim.

“Olağanüstü bir süreç yaşanmazsa genel kurulun bu hafta çalışması mümkün görünmüyor” diyen Öztürkler, “Oturuma ara verdiğimiz için komiteler şu anda çalışmıyor. Bekleyen yasalar gündeme gelmiyor. Bu ortam artık ortadan kalkmalı” dedi.

“Hükümet yasa ile ilgili net tavrını ortaya koymadı” diyen Öztürkler, “Hem Bakanlar Kurulu hem de Meclis Grubu’nda değerlendirmeye ihtiyaçları var. Bu organlar çalışmadan bir şey diyemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Meclis yerleşkesi içerisinde askeri personelle ilgili soru üzerine Öztürkler, “Meclis içerisinde GKK yer almıyor. Güvenlik, polis teşkilatında. Bir takım gözlemler yapılıyor” dedi.