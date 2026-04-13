CTP: “İfade özgürlüğüne yönelik sistematik saldırılar kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), son dönemde medya kurumlarının dijital platformlarında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik sistematik saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamada, medya kuruluşlarının, basın mensuplarının ve vatandaşların paylaşımlarına yönelik spam faaliyetleri ile yayınların kesintiye uğratılmasına dönük girişimlerin, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür eylemlerin demokratik toplum düzenini zedelediğine dikkat çekildi.

Parti, söz konusu girişimlerin yalnızca basın kurumlarını değil, aynı zamanda kamusal tartışma ortamını, eleştiri kültürünü ve toplumun doğru bilgiye erişim hakkını hedef aldığını belirtti. Açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasının demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

CTP açıklamasında ayrıca, siber saldırılar yoluyla haberlerin, eleştirilerin ya da paylaşımların ortadan kaldırılmaya çalışılmasının gerçeği değiştiremeyeceği kaydedildi.

Öte yandan, bu tür faaliyetlerin kamu kaynakları kullanılarak finanse edildiğine yönelik iddiaların son derece ciddi olduğu belirtilen açıklamada, böyle bir durumun kabul edilemez olduğu ifade edildi. Kamu imkanlarının kişisel ya da siyasi amaçlarla kullanılamayacağı vurgulanan açıklamada, iddiaların doğrulanması halinde sorumlular hakkında gerekli yasal adımların atılacağı bildirildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, düşünce ve ifade özgürlüğü ile haber alma hakkının demokrasinin temel taşları olduğunu yineleyerek, bu haklara yönelik her türlü baskı ve sindirme girişimine karşı durmaya devam edeceklerini kaydetti.