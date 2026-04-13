"Kozalar" oyunu Cumartesi günü İskele’de sahnelenecek

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, Cumartesi günü Girne Tiyatro Su’nun "Kozalar" oyunuyla devam edecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, oyun saat 20.00’de İskele AKM sahnesine yer alacak.

27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri 20 Mayıs’ta sona erecek.

Cumartesi akşamı "Camera Obscura" oyunu sahnelendi

"4. Tiyatro Günleri", 11 Nisan cumartesi akşamı Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından İskele AKM sahnesine taşınan "Camera Obscura" adlı oyun ile devam etti. Açıklamaya göre oyun, kamera arkasında bir ömürü konu alıyor.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan oyunu İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece ve Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu ekibi de takip etti.

Yüzyılda sadece bir kez açan, And Dağları'nın gizemli kraliçesi Puya Raimondi'yi Camera Obscura ile görüntülemek ve bu anı ölümsüzleştirmek için yola çıkan bir botanik fotoğrafçısının tutkusu uğruna başına gelen ilginç ve düşündürücü olaylar serisinin anlatıldığı oyunda, "Ne yapmazsanız ölürsünüz? Ya da ancak ne yaparsanız yaşarsınız?" soruları yanıt buluyor.

Salamis Ayşeol Şentuğ Tuğyan ve Tutku Tuğyan’ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini H. Rasim Çolakoğlu üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise H. Rasim Çolakoğlu, Meryem Uygur, Hüseyin Bahça, Filiz Asan, Selin Dalgıçoğlu Bitirim, Ali Öztavşaneliler, Dervişe Güneyli Kutlu ve Hacer Korkmaz yer aldı.