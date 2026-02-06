Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan beş kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.O.O’nun (E-28), şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Kalkanlı’da uyuşturucu

Kalkanlı’da, Laden Sokak'ta bir araçtan yol kenarına şüpheli bir paket atıldığı yönünde bilgi alınması üzerine, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri bölgede arama yaptı. Yapılan aramada yol kenarına atılan paketin yaklaşık 3 gram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir madde içerdiği tespit edildi. Yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen U.Q.(E-33) ve A.R.P.(E-25) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında U.Q’nun Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada; içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan foil kağıdı, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 adet sigara izmariti, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 adet folyo kağıdı ile 2 adet sigara sarma kağıdı, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar tütün tespit edildi.

Diğer zanlı A.R.P’nin Kalkanlı’daki evinde yapılan aramada ise, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 5 adet sigara izmariti bulundu. Aynı evde T.A.F.A.(E-26) ve G.K’nin (K-23) kaldıkları odada yapılan aramada yaklaşık 4 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar tütün, içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kavanoz, 2 adet kül tablası ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 31 adet sigara izmariti tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.