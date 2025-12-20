Seyir halindeki otobüste yangın!

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde, seyir halinde bulunan TSJ 179 plakalı otobüste, muhtemelen motor bölümünden sızan akaryakıttan dolayı yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, yangın neticesinde, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar gördü. Yangın, araç şoförü tarafından yangın söndürme cihazıyla müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Öte yandan İskele'de, inşaatı devam eden bir sitede, kaynak işlemleri sırasında düşen kıvılcımların malzeme deposu içerisindeki elektrik malzemelerini tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın neticesinde, depo içerisindeki elektrik malzemeleri yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturmalar devam ediyor.