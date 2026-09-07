Ekinci: Sorumluluk zinciri bakanla bitmez; hükümet topyekûn istifa etmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Filo Jet faciasındaki siyasi sorumluluk, kamu yönetimindeki liyakat ve partizanlık sorunları, genel sağlık sigortası ve TDP’nin yeni dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Kaptan’ın Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Ekinci, hukuki sorumluluk ile siyasi sorumluluğun birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Ekinci, Filo Jet faciasında siyasi sorumluluğun daha 30 Ağustos günü ortaya çıktığını belirterek, sorumluluğun tek bir bakanın görevden ayrılmasıyla sınırlandırılamayacağını ve hükümetin topyekûn istifa etmesi gerektiğini söyledi.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, Filo Jet faciasının ardından yürütülen hukuki süreç ile siyasi sorumluluğun birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek, cezai sorumluluğu belirleyecek makamın yargı olduğunu ancak siyasi sorumluluğun ortaya çıkması için mahkeme kararının beklenemeyeceğini söyledi.

“Siyasi sorumluluk 30 Ağustos öğleden sonra ortadaydı”

Ekinci, “Hukuki suçla siyasi sorumluluğu ayırmak gerekir. Hukuki anlamda bir suç, görevi kötüye kullanma veya suistimal varsa buna karar verecek mekanizma mahkemelerdir, yargıdır. Ancak siyasi sorumluluk olduğunu söyleyebilmek için 30 Ağustos günü öğleden sonra yeterliydi” dedi.

Yaşananların ardından siyasi sorumluluğun yalnızca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı üzerinden tartışılamayacağını belirten Ekinci, sorumluluk zincirinin hükümetin bütününe uzandığını ve tek bir görev değişikliğiyle bu sorumluluğun ortadan kaldırılamayacağını vurguladı.

Ekinci, bu nedenle taleplerinin açık olduğunu belirterek hükümetin topyekûn istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Kötü yönetimin bedelinin toplum tarafından farklı biçimlerde ödendiğini belirten Ekinci, Filo Jet faciasıyla bu bedelin en ağır noktaya ulaştığını söyledi.

Ekinci, “Günü gelir mutfağımızda paramızla bunun bedelini öderiz. Günü gelir bürokrasinin yavaşlığından dolayı zamanımızla öderiz. Günü geldi canımızla ödedik. Tabii ki bunun hesabını soracağız. Tabii ki sorumlularına ‘İstifa edin, sorumluluk alın’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Üç kişinin işini 20 kişiyle döndürüp 80 oy hesabı yapan yöneticilerimiz var”

Kamu yönetimindeki sorunların temelinde partizan istihdam ve liyakatsizliğin bulunduğunu belirten Ekinci, siyasi çıkar ve oy hesabıyla yapılan istihdamların devlet yapısını işlevsiz hale getirdiğini söyledi.

Ekinci, “Kendi dar çıkar çevrelerine, kendi çıkar hesaplarına, oy devşirebilmek için partizanca istihdamlar vesilesiyle öyle bir düzen yarattılar ki liyakat en temel sorunlarımızdan biri haline geldi” dedi.

Kamuda ihtiyaç ve nitelik yerine siyasi bağlılığın belirleyici hale getirildiğini savunan Ekinci, “Üç kişinin yapacağı işi 20 kişiyle döndürüp, onun üzerinden 80 oy hesabı yapan yöneticilerimiz var” sözleriyle mevcut yapıyı eleştirdi.

Ekinci, liyakat sahibi insanların sistem içerisinde hak ettikleri yerlere gelemediği bir kamu düzeninin sürdürülebilir olmadığını belirterek, böylesi bir düzenin parçası olmaktan utanç duyduğunu ifade etti.

“Önce toplumla güven ilişkisini yeniden kuracağız”

TDP’nin yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekinci, devlet ile yurttaş arasındaki güven ilişkisinin ciddi biçimde zarar gördüğünü ve yeni dönemde atılacak adımların başarılı olabilmesi için öncelikle bu ilişkinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Sağlık sistemine ilişkin de konuşan Ekinci, TDP’nin temel çözümünün genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Ekinci, “Sağlık için yapılması gereken genel sağlık sigortasıdır. Genel sağlık sigortasını önümüzdeki dönemde topluma daha iyi anlatacağız” dedi.

Sistemin devlet, çalışan ve işveren katkısıyla oluşturulacak bir sağlık fonu üzerinden işlemesi gerektiğini anlatan Ekinci, yurttaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ekonomik durumlarından bağımsız olarak erişebilmesinin hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

“TDP’nin Meclis’te olmadığı son dört yılda ülke hiç olmadığı kadar kötü yönetildi”

TDP’nin seçim çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ekinci, partinin sahada yoğun biçimde çalıştığını ve yurttaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu söyledi.

Ekinci, “TDP’nin Meclis’te olmadığı son dört yılda bu ülke hiç olmadığı kadar kötü yönetildi. Sokakta insanların gözündeki umudu görüyoruz. TDP’ye karşı olan özlemi de hissediyoruz” dedi.

TDP’nin Meclis’e güçlü biçimde dönmek için çalıştığını belirten Ekinci, yeni dönemde yalnızca eleştiren değil, denetleyen, hesap soran ve somut politikaları hayata geçiren bir siyasi iradeyle hareket edeceklerini vurguladı.