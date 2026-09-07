Sigara izmariti şilteyi tutuşturdu

Mağusa’da bu sabah bir evde, muhtemelen yatak üzerine düşürülen sönmemiş sigara izmaritinin şilteyi tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında, Güdüz Tezel Sokak’taki bir evde meydana gelen yangın sonucu bir şilte, iki yastık, bir yorgan ve yatağın başlık kısmı yandı.

Yangına ilk müdahale ev ve bölge sakinleri tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü.