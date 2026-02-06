“Sendikal örgütlenme anayasal bir haktır”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası, Ektam Kıbrıs LTD’de sendikal hakların açık biçimde ihlal edildiğini belirterek 24 saatlik grev başlattığını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir iş güvencesinden yoksun ve en temel yasal haklardan mahrum şekilde çalıştırılan Ektam çalışanlarının Emek-İş Sendikası’na üye olduğu, yasal sürecin tüm aşamalarının eksiksiz tamamlandığı ve sendikanın yetkili sendika statüsü kazanarak işvereni toplu iş sözleşmesi görüşmelerine davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu sürecin hemen ardından Ektam Direktörü’nün çalışanlara zorla istifa dilekçeleri imzalatmaya çalıştığı, personelin tehdit edilerek sendikal örgütlenmenin engellenmek istendiğine dair ciddi tespitler bulunduğu ifade edildi.

Bu açık sendikal hak ihlalleri ve baskı girişimleri karşısında sessiz kalınmayacağı vurgulanan açıklamada, Emek-İş Sendikası’nın Ektam Kıbrıs LTD’de 24 saatlik grev başlattığı kamuoyuna duyuruldu.

Sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğu hatırlatılan açıklamada, hiçbir baskı, tehdit ve yıldırma politikasının bu hakkın kullanılmasını engelleyemeyeceği kaydedildi.