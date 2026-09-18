Seçime iki ay kala müdürler değişti

Erken genel seçime yalnızca iki ay gibi kısa bir süre kala, Ünal Üstel Başbakanlığındaki hükümet üst kademe yöneticilerini değiştirme ve yeni bürokrat atama mesaisine hız kesmeden devam ediyor.

​Hükümetten çekilen Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) koalisyon ortaklığı döneminde atadığı bürokratların görevden alınması dikkat çekerken, boşalan koltuklara bugün itibarıyla yeni isimler getirildi.

​Karayolları’nda değişim: Kafaoğlu gitti, Bozkaya geldi

​Resmi Gazete’nin 17 Eylül tarihli sayısında yayımlanan kararla, 1 Mayıs 2024 tarihinden bu yana Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Kazım Kafaoğlu görevden alındı.

Kafaoğlu’nun yerine, Hakan Bozkaya Karayolları Dairesi Müdürü olarak atandı.

​Bakanlık Müdürlüğüne Selcan Erkan getirildi

​Aynı bakanlık bünyesinde bir diğer kritik görevlendirme ise Bakanlık Müdürlüğü mevkiinde yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Selcan Erkan getirildi.

Bakanlık Mürü, FiloJet faciası sonrası görevden alınmıştı, görev koltuğu boş kalmıştı.

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Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yeni üye

Öte yandan Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeliği görevine Ahmet Hamdi atandı.

​Kararnamelerde ilgili bakanlar Faiz Sucuoğlu ve Özdemir Berova ile Başbakan Ünal Üstel’in imzaları yer aldı.

Seçim yasakları ve takvimin daralması öncesinde bürokrasideki bu hızlı operasyon, kamuoyunda ve siyasi kulislerde seçim öncesi oy devşirme ve koalisyon sonrası tasfiye adımları olarak değerlendiriliyor.