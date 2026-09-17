Benzine 9 ayda %67 zam: 46 TL’den 78 TL’ye!

Serap ŞAHİN

Litre fiyatı 2026 yılının başında 46,12 TL olan 95 oktan benzin, peş peşe yapılan fiyat artışlarıyla 77,12 TL’ye; 47,12 TL olan 98 oktan benzin ise 78,12 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan akaryakıt azami satış fiyatlarına göre, 17 Eylül’e kadar her iki benzin türünde de litre başına toplam 31 TL artış yaşandı. Bu artış 95 oktan benzinde yüzde 67,2’ye, 98 oktan benzinde ise yüzde 65,8’e yükseldi.

Akaryakıtta yılın ilk fiyat artışı mart ayında yapılırken, aynı ay içerisinde üç ayrı zam yürürlüğe girdi. Mart ayındaki artışların ardından yaklaşık dört ay değişmeyen benzin fiyatları, 31 Temmuz’dan itibaren yeniden yükselmeye başladı.

31 Temmuz-17 Eylül arasındaki 49 günlük dönemde 95 oktan benzin 61,12 TL’den 77,12 TL’ye, 98 oktan benzin ise 62,12 TL’den 78,12 TL’ye çıktı. 49 günde her iki benzin türünün litre fiyatı da 16 TL artarken, bu artış 95 oktanda yüzde 26,2, 98 oktanda ise yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.

Son iki fiyat artışı ise yalnızca 6 gün arayla yürürlüğe girdi. 11 Eylül’de 95 ve 98 oktan benzine 3’er TL zam yapılmasının ardından, 17 Eylül’de litre başına 6 TL’lik yeni bir artış uygulandı.

6 günlük süreçte 95 oktan benzin 68,12 TL’den 77,12 TL’ye, 98 oktan benzin ise 69,12 TL’den 78,12 TL’ye yükseldi. Her iki benzin türünde de 6 günde toplam 9 TL artış yaşanırken, artış oranı 95 oktanda yüzde 13,2, 98 oktanda ise yüzde 13 olarak gerçekleşti

Yılın ilk zammı 5 Mart’ta

2026 yılının başında geçerli olan tarifede 95 oktan kurşunsuz benzin 46,12 TL, 98 oktan benzin 47,12 TL, Euro Diesel 45,25 TL, gaz yağı ise 44,06 TL’den satılıyordu.

Yılın ilk akaryakıt zammı 5 Mart’ta yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle;

95 oktan benzin 46,12 TL’den 52,12 TL’ye,

98 oktan benzin 47,12 TL’den 53,12 TL’ye,

Euro Diesel 45,25 TL’den 49,25 TL’ye,

gaz yağı ise 44,06 TL’den 50,25 TL’ye yükseldi.

Böylece ilk düzenlemede benzine litre başına 6 TL, Euro Diesel’e 4 TL zam yapılmış oldu.

Bir hafta sonra ikinci zam

İlk zammın üzerinden yalnızca bir hafta geçmesinin ardından yeni fiyatlar 12 Mart’ta yürürlüğe girdi.

95 oktan benzin 52,12 TL’den 57,12 TL’ye,

98 oktan benzin 53,12 TL’den 58,12 TL’ye,

Euro Diesel 49,25 TL’den 56 TL’ye,

gaz yağı ise 50,25 TL’den 67,43 TL’ye yükseldi.

Böylece 95 ve 98 oktan benzine 5’er TL, Euro Diesel’e 6,75 TL, gaz yağına ise 17,18 TL artış yansıdı.

Mart ayının üçüncü zammı 26 Mart’ta

Akaryakıt fiyatları mart ayında üçüncü kez 26 Mart’ta değişti.

Yeni tarifeyle;

95 oktan benzin 57,12 TL’den 61,12 TL’ye,

98 oktan benzin 58,12 TL’den 62,12 TL’ye,

Euro Diesel 56 TL’den 60 TL’ye,

gaz yağı 67,43 TL’den 71,43 TL’ye çıktı.

Dört ürüne de litre başına 4 TL zam yapıldı.

Böylece yalnızca 5-26 Mart arasındaki 21 günlük dönemde 95 oktan benzin 46,12 TL’den 61,12 TL’ye çıkarak 15 TL zamlandı. Aynı dönemde 98 oktan benzindeki artış da 15 TL olurken, Euro Diesel 14,75 TL, gaz yağı ise 27,37 TL arttı.

Dört aylık aranın ardından zamlar yeniden başladı

Mart ayındaki artışların ardından 95 oktan benzin 61,12 TL, 98 oktan benzin 62,12 TL, Euro Diesel 60 TL ve gaz yağı 71,43 TL seviyesinde kaldı.

Yaklaşık dört ay sonra, 31 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle benzin ve Euro Diesel’e 3 TL zam yapıldı.

95 oktan benzin 61,12 TL’den 64,12 TL’ye,

98 oktan benzin 62,12 TL’den 65,12 TL’ye,

Euro Diesel 60 TL’den 63 TL’ye yükseldi.

Gaz yağının fiyatı ise 71,43 TL’de değişmedi.

20 Ağustos’ta 4 TL daha

Aradan üç hafta geçmeden akaryakıt fiyatları bir kez daha artırıldı.

20 Ağustos’tan itibaren;

95 oktan benzin 64,12 TL’den 68,12 TL’ye,

98 oktan benzin 65,12 TL’den 69,12 TL’ye,

Euro Diesel 63 TL’den 67 TL’ye yükseldi.

Gaz yağı ise 71,43 TL’de kaldı.

Bu düzenlemeyle benzin ve Euro Diesel’e litre başına 4 TL zam yapıldı.

Eylülde 6 gün arayla iki zam

Akaryakıt fiyatlarındaki artış eylül ayında hızlandı.

11 Eylül’de yürürlüğe giren düzenlemeyle; 95 oktan benzin 68,12 TL’den 71,12 TL’ye, 98 oktan benzin 69,12 TL’den 72,12 TL’ye, Euro Diesel 67 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

Gaz yağı 71,43 TL’de sabit kaldı.

Benzin ve Euro Diesel’e bu düzenlemeyle 3 TL zam yapıldı.

Aradan yalnızca 6 gün geçti ve 17 Eylül’de yeni bir artış daha yürürlüğe girdi.

Son düzenlemeyle; 95 oktan benzin 71,12 TL’den 77,12 TL’ye, 98 oktan benzin 72,12 TL’den 78,12 TL’ye, Euro Diesel 70 TL’den 76 TL’ye, gaz yağı ise 71,43 TL’den 76 TL’ye yükseldi.

Son zam benzin ve Euro Diesel’de litre başına 6 TL, gaz yağında ise 4,57 TL oldu.

95 oktan benzinde 31 TL’lik artış

Yıl başındaki fiyatlar ile 17 Eylül’de yürürlüğe giren son tarife karşılaştırıldığında artışın boyutu da ortaya çıktı.

95 oktan benzin 46,12 TL’den 77,12 TL’ye yükseldi. Litre başına artış 31 TL, oran olarak yüzde 67,2 oldu. 98 oktan benzin 47,12 TL’den 78,12 TL’ye çıktı. Litre başına 31 TL’lik artış, yüzde 65,8’e karşılık geldi. Euro Diesel 45,25 TL’den 76 TL’ye yükseldi. Litre başına artış 30,75 TL olurken, oran yüzde 68 olarak hesaplandı. Gaz yağı ise 44,06 TL’den 76 TL’ye çıktı. Litre başına 31,94 TL artan gaz yağındaki yükseliş yaklaşık yüzde 72,5 oldu.

49 günde 16 TL zam

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önemli bölümü son haftalarda gerçekleşti.

26 Mart’ta 61,12 TL’ye yükselen 95 oktan benzin, 31 Temmuz’a kadar aynı seviyede kaldı. Ancak 31 Temmuz’da 64,12 TL’ye, 20 Ağustos’ta 68,12 TL’ye, 11 Eylül’de 71,12 TL’ye ve 17 Eylül’de 77,12 TL’ye yükseldi.

Böylece 31 Temmuz’da yürürlüğe giren ilk yaz zammından 17 Eylül’e kadar geçen 49 günlük sürede 95 oktan benzinin litre fiyatına toplam 16 TL zam geldi. Bu dönemde 61,12 TL olan fiyat 77,12 TL’ye ulaşırken, artış yüzde 26,2 oldu.

Euro Diesel de aynı 49 günlük dönemde 60 TL’den 76 TL’ye çıkarak litre başına 16 TL, yani yüzde 26,7 arttı.

Son 6 günde 9 TL

En dikkat çekici artışlardan biri ise eylül ayında yaşandı. 11 Eylül öncesinde 68,12 TL olan 95 oktan benzin, önce 3 TL’lik artışla 71,12 TL’ye, altı gün sonra yapılan 6 TL’lik zamla 77,12 TL’ye çıktı.

Böylece yalnızca 6 gün içerisinde iki ayrı fiyat düzenlemesiyle 95 oktan benzine toplam 9 TL zam yansıdı. Euro Diesel de aynı sürede 67 TL’den 76 TL’ye yükseldi.

2026’DA AKARYAKITIN ZAM YOLCULUĞU

95 oktan 46,12 TL’den 77,12 TL’ye çıkarak 31 TL, yüzde 67,2; 98 oktan ise 47,12 TL’den 78,12 TL’ye çıkarak yine 31 TL, yaklaşık yüzde 65,8 arttı.