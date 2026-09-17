Paşaköy Hasan Onalt Stadyumu bakım-onarım çalışmaları tamamlandı

Mesarya Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mesarya Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan stadyumda, sporcuların, teknik ekibin ve taraftarların daha iyi koşullarda hizmet alabilmesi amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüldü.

Mesarya Belediyesi’nin bakımını üstlendiği çim saha zeminine yönelik düzenli bakım çalışmalarının yanı sıra; takım soyunma odaları, yedek kulübeleri ile hakem odasında, bakım, onarım ve boya çalışmaları gerçekleştirildi. Kantin binasının bakımı yapılırken, seyirci tuvaletlerinde de gerekli düzenlemeler tamamlandı.

Stadyumun tribün bölümünde bulunan demir korkuluklar boyandı, çim sahanın sulama, biçme, ilaçlama ve genel zemin bakım çalışmaları düzenli şekilde gerçekleştirilerek, oyun alanının sezon boyunca uygun koşullarda tutulması için gerekli çalışmalar yapıldı.