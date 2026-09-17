Bakanlar Kurulu'ndan 359 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni

Bakanlar Kurulu, 359 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verilmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önerge eki listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz mallara ilişkin detayları belirtilen 359 yabancı uyruklu kişiye gerekli izin verildi.

Kararda, söz konusu iznin, satın alınacak taşınmaz malların serbest olması koşuluyla verildiği belirtildi.

Dün yayımlanan Resmi Gazete kararında ise 557 kişiye taşınmaz mal satın alma izni verilmişti.