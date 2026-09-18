Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı döneminde hayata geçirilen projelerde görev alan bürokratların görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, “Ekibimi temizleyerek icraatlarımızı sahiplenemezsiniz” dedi.

Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı döneminde hayata geçirilen projelerde bürokratların da büyük emeği bulunduğunu belirterek, bu ekibin başarılı isimlerinin birer birer görevden uzaklaştırıldığını savundu. Son olarak Karayolları Müdürü’nün de görevden alındığını ifade eden Arıklı, görevden alınan bürokratın 50 yıldır el değmeyen yolların yeniden ele alınması, projelendirilmesi ve yapımında çalıştığını kaydetti.

Kuzey Çevre Yolu, Fota Yolu, Kayalar-Sadrazam Yolu, Karpaz-Manastır Yolu ile Girne-Alsancak-Lapta yolunu örnek gösteren Arıklı, yapımı devam eden Girne-Çatalköy, Değirmenlik-Çatalköy ve İskele-Boğaz yollarının da söz konusu dönemdeki çalışmalardan olduğunu belirtti.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerinde, “Ekibimizi görevden alarak bu projeleri de mi kendinizin yapmış olduğunu söyleyeceksiniz? ‘50 yıldır yapılmayan yolları biz yaptık’ mı diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Ülkede 50 yıl içerisinde birçok UBP hükümetinin görev yaptığını belirten Arıklı, Üstel’in de geçmişte Ulaştırma Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, “50 yıldır yapılmayan bu yolları siz neden yapmadınız?” diye sordu.

Görevden alınan bürokratların emeğinin yok sayılabileceğini ancak tamamlanan projelerin ve yapılan hizmetlerin yok sayılamayacağını ifade eden Arıklı, “Bir bürokratı görevden almak kolaydır. Ama yapılan icraatı değiştiremezsiniz” dedi.

Arıklı açıklamasını, “Ekibimi temizleyerek icraatlarımızı sahiplenemezsiniz, Ünal Bey. Halk kimin ne yaptığını da, ne zaman yaptığını da gayet iyi biliyor” sözleriyle tamamladı.