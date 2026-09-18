"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası 9 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılıyor.

Faciada hayatını kaybeden kişilerin ve henüz bulunamayan kayıpların yakınları sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi önüne geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlenen mahkemede ailelerden sadece iki kişinin mahkeme salonuna girmesine izin verildi.

Öte yandan 23 aile yakını, mahkemenin dışına çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre kayıp yakınlarından, Ayten Biçer ve Dilek Özbiler mahkeme salonuna alındı.

Zanlıların getirilmesinden önce "Adalet arıyoruz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız" diyerek isyan eden aileler, zanlıların getirilmesiyle mahkeme duvarlarına çıkarak “katiller” diye bağırdı, yakınlarının naaşlarını istedi…

Polis, güvenlik önlemleri kapsamında mahkeme salonunda duruşmayı izleyecek basın mensupları dahil herkesin üzerine arayacağını bildirdi.