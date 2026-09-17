Üstel ya anlamadı ya da saptırıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, seçimlere yalnızca iki ay kala Meclis çoğunluğu tarafından geçirilen karma oyu kaldırma hamlesini Cumhuriyet Meclisi’ne iade etmesi, Başbakan Ünal Üstel’in hedef saptıran açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, karma oyu kaldıran yasal düzenlemeyi, “Seçime iki ay kala seçim yasasında değişiklik yapılması demokrasiye zarar verir” diyerek Meclise iade etti.

Bunun üzerine Ünal Üstel yazılı bir açıklama yaparak, “Erhürman, karma oyun kaldırılmasını istemiyor” dedi.

Erhürman’ın iade gerekçesinde net bir dille ortaya koyduğu demokratik ilkeleri görmezden gelen Üstel’in, Erhürman’ın geçmişte karma oy sistemine yönelik eleştirilerini hatırlatarak "tutarsızlık" iddiasında bulunması, meselenin özünü gizleme çabası olarak değerlendiriliyor.

Erhürman’ın iade kararının temelinde karma oyu savunmak değil; evrensel demokratik teamüllere tamamen aykırı biçimde, sandığa iki ay kala oyunun kurallarının tek taraflı değiştirilmesine karşı durmak yatıyor.

Seçim takvimine girilmişken yapılan bu tür dayatmaların seçmen iradesini sakatlayacağını ve meşruiyet krizi yaratacağını vurgulayan Erhürman, Meclis’e "demokratik sorumluluk" hatırlatmasında bulunurken; Üstel konuyu kişiselleştirerek sistem tartışmasına indirgemeye çalıştı.

Üstel’in, "Madem aykırıydı neden Anayasa Mahkemesi'ne göndermedi?" şeklindeki savunması ise hukuki gerçekleri çarpıtma girişiminden öteye geçmedi.

Cumhurbaşkanı’nın yasaları Meclis’e iade etme yetkisi; yalnızca metinsel anayasa ihlallerini değil, yasanın zamanlamasını, demokratik sakıncalarını ve toplum yararını gözeterek yasama organına "bir kez daha düşün" deme hakkını kapsıyor.

Erhürman, anayasal iade yetkisini meşru ve yerinde bir zeminde kullanarak Meclis’i sağduyuya davet ederken, hükümet kanadı bu meşru denetimi siyasi bir kılıf gibi göstermek istiyor.

Üstel’in KKTC Anayasası’nda seçim yasalarının seçimden bir yıl önce değiştirilemeyeceğine dair açık bir madde bulunmadığına sığınması da meşruiyet açığını kapatmaya yetmiyor.

Venedik Komisyonu başta olmak üzere tüm uluslararası demokratik standartlar, iktidarların seçim kurallarını kendi çıkarlarına göre son anda değiştirmesini engellemek adına seçim yasalarının dondurulmasını şart koşuyor.