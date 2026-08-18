Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, oy çokluğuyla komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, "Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Komite, Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında bugün toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Karaağaç’ta 2755 Koçanı V7H XIII.29 Köy Parsel 88 Yeni 152/27 Tapu Referanslı 673 Metrekare Mazbut Emlakten 14 Ayak Geçit Hakkı Talebi İle İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”, “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı Ek Kira Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ve “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (öneri sahibi: UBP Grubu adına Oğuzhan Hasipoğlu) ele aldı.

Komite ilk olarak, “Karaağaç’ta 2755 Koçanı V7H XIII.29 Köy Parsel 88 Yeni 152/27 Tapu Referanslı 673 Metrekare Mazbut Emlakten 14 Ayak Geçit Hakkı Talebi İle İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı"nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Daha sonra “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı Ek Kira Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı"nı ele alan Komite, ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu karar tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapacak.

Komite toplantısına davetli olarak Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite son olarak, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele aldı ve oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Bağımsızlık Yolu Partisi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe; CTP Milletvekilleri Filiz Besim, Erkut Şahali, Sami Özuslu, Devrim Barçın ve Salahi Şahiner; Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.