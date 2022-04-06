Saray'da belediyeler ve elektrik toplantısı: "Reform çalışmalarının gerekliliğini konuştuk"

Meclis komitesinde belediyelerin birleştirilmesini öngören yasa görüşülür, Meclis önünde eylemler sürerken Cumhurbaşkanlığı’nda belediyeler konusu masaya yatırıldı.

Belediyeler reformu ile elektrik konusu, Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "toplantıda, kaynakların etkin olarak kullanılarak halka hizmetin yerel yönetimlerce en üst noktaya taşınması için reform çalışmalarının gerekliliği" değerlendirildi ve "reformun hayat bulması için tüm boyutlarıyla değerlendirilmesinin önemi ile bu konuda yürütülebilecek çalışmalar" görüşüldü.

Elektrik konusunda ise arz güvenliği başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

Elektrik konusunda 250 KW korumalı tarifenin artırılması ile çoklu tarifeye geçilmesinin değerlendirilmesi, konutlarda güneş enerjisinin teşvik edilmesi ve en kısa sürede üretime yatırım yapılarak arz güvenliğinin sağlanması üzerinde duruldu.

Belediyeler konulu toplantıda, Güzelyurt Belediyesi Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Ömer Köseoğlu, Ahmet Havutçu, Prof. Dr. Deniz İzcioğlu, İsmail Bozkurt ve Erdinç Gürçağ yer aldı.

Elektrik gündemi ile ilgili toplantıya ise, Ömer Köseoğlu, Ahmet Havutçu, Esat Altay, Hasan Akyiğit katıldı.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.