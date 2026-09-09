Şampiyon Melekler’den 1 öğrenciye 1 yıllık DAÜ bursu

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) eğitimine yeni başlayacak bir öğrenciye 1 yıllık eğitim bursu verecek.

Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak amacıyla verilecek burs, yalnızca öğrencinin 1 yıllık DAÜ eğitim ücretini kapsayacak.

Burs için son başvuru tarihi 16 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Başvuru formu ve detaylı bilgi için 0539 115 01 15 numaralı WhatsApp hattından veya [email protected] e-posta adresinden iletişime geçilebilecek.