Haspolat’ta iş cinayeti: 42 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen iş kazasında 42 yaşındaki MD Serazul HAQ, üzerine tır aracın hidrolik rampasının düşmesi sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde meydana geldi.

59 yaşındaki A.T., kullanımındaki tır aracın hidrolik rampasını indirdiği sırada, rampanın altından geçmekte olan MD Serazul HAQ’ın üzerine rampanın düşmesine neden oldu.

Ağır yaralanan HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tır araç sürücüsü A.T. tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.