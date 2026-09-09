"Güveni aşındıran girişimlere dikkat çektik"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 10.30’da başlayan ve ara bölgede düzenlenen zirve yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, toplantının ana gündem maddelerinin Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji olduğunu belirtti.

Görüşmede yeni güven artırıcı önlemler konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını aktaran Erhürman, sürecin önemli bir bölümünde mevcut güven ortamını dahi zedeleyen adımları gündeme getirdiklerini ifade etti. Erhürman, "Yeni Güven Artırıcı Önlemler üzerinde uzlaşmaya varamazken, var olan güveni dahi aşındıran dış ve iç girişimler ile ilgili görüşlerimizi muhatabımıza aktardık" dedi.

Sürecin ilerleyebilmesi için BM Genel Sekreteri António Guterres’in işaret ettiği "elverişli iklim"in (conducive climate) yaratılmasının şart olduğunu vurgulayan Erhürman, bu doğrultuda hem yeni adımların hayata geçirilmesi hem de güveni baltalayan tutumlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.