Salih Erşangil yeniden HAKSEN Başkanı oldu

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanlığına yeniden Salih Erşangil getirildi.

HAKSEN’den verilen bilgiye göre, HAKSEN Genel Kurulu'nda oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantısı ve görev dağılımını yaptı.

HAKSEN’de görev dağılımı şöyle oldu:

“Genel Sekreter: Gökhan Zengin. Mali Sekreter: Evren Demirbilek. Örgütlenme ve Dış İlişkiler Sekreteri: Mediha Piro Azer. Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: Nazen Şansal. Basın Yayın, Sağlık ve Çevre Sekreteri: Mustafa Keleşzade. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: Serap Kedi. Faal üyeler: Erdinç Usta, Cem Hacıveli, Ayşe Rahvancıoğlu Alvarez, Mustafa Çatalkaya, Aziz Güven, Ahmet Karakaşlı, İlke Olgun.”

HAKSEN, yeni dönemde mücadele ve örgütsel çalışmalarını güçlendirerek sürdüreceğini vurguladı.