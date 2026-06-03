“Sahte poliçeyle 5 milyon 700 bin TL'lik dolandırıcılık”

Lefkoşa’da 25 kişinin kredi kartı bilgileri kullanılarak sahte sigorta poliçeleri düzenleyip 5 milyon 700 bin TL’yi çeşitli banka hesaplarına aktardıkları iddia edilen B.Y. ile Y.B. tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, para, cep telefonları ve çok sayıda belge bulundu.

“25 kişinin kredi kartı bilgileri kullanıldı”

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, sahte banka emri düzenleme ve uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan B.Y. ile Y.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı.

Çakır, komisyon karşılığı sigorta yapan zanlıların 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihileri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta karşılığı olan 5 milyon 700 bin TL tutarındaki parayı çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 2 Haziran’da tutuklandıklarını, üzerlerinde bulunan 2 adet cep telefonlarının emare alındığını kaydetti.

“Evlerinde uyuşturucu bulundu”

Polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını, Y.B.’nin evinde 500 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ve bir adet daha cep telefonu tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlı B:Y.’nin evinde bazı belgeler, iş yerinde ise 49 bin 190 TL, 40 euro, 10 sterlin, 100 dolar ve belge bulunduğunu belirtti. Polis, bulunan belgelerin mail order sistemi ile adlarında çekim yapılan şahısların isimlerinin bulunduğunu açıkladı. Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf eder nitelikte ifade verdiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını belirtti. Polis, zanlıların soruşturma amacıyla 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.