Her Daim Doğa Dostları’ndan “zambak” gözlemi…

Her Daim Doğa Dostları Grubu, DAÜ Beach Club ile Glapsides arasındaki sahil şeridinde kum zambakları gözlem ve fotoğraflama etkinliği gerçekleştirdi.

Her daim Doğa Dostları’ndan yapılan açıklamada, kum zambaklarının (pancratium maritimum), sadece sahillere görsel bir şölen sunmakla kalmadığı, aynı zamanda ekolojik açıdan da kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli küresel ölçekte ve Akdeniz havzasında tehlike altında olan bu nadide türün, uluslararası sözleşmelerle sıkı bir şekilde koruma altında olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, kıyı ekosistemlerinin tahribatı, yoğun turizm faaliyetleri ve insan baskısı nedeniyle yaşam alanları her geçen gün daralan kum zambaklarını koparmanın veya doğal habitatına zarar vermenin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımları bulunduğuna dikkat çekildi.