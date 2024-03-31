“Sağlık ve içsel huzur yaşamamızın temel taşlarıdır”
“Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ruhsal denge hali ile sağlanmaktadır. Bu unsurlar dengeli bir yaşamın anahtarıdır.”
Levent ÖZDAĞ
► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İlham veren
► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çocuk doktoru
► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsan etkileşimleri ve motivasyon sağlamak
► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
► En büyük pişmanlığım… Hak etmeyen insanlara gösterdiğim fazla merhamet
► En büyük sevincim… Ailem
► Hayatımın dönüm noktası… Kendi işimi kurmak
► Beni en çok etkileyen yazar… Louis Hay
► Başucumdaki kitap… Atomik Alışkanlıklar (James Clear)
► En keyif aldığım müzik… Çello Klasik Müzik
► En son izlediğim film… Everything Everywhere All At Once
► Kendim için son aldığım şey… Benim için büyük bir anlam ifade eden kolye
► Dolabımdaki en gereksiz şey… Boş cep telefonu kutusu
► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri yüksek olan hediyeler
► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla fedakâr davranışlarım
► Kendimde beğendiğim özellik… İçten oluşum (samimi ve doğal)
► Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar
► Olmazsa olmaz… Sağlık
► En iyi yaptığım yemek… Tavuk Sote
► Hayalimdeki dünya… Barış, dürüstlük ve dayanışma temelli bir dünya
► Aşk benim için… Anlatılmaz, yaşanır
► Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk
►Görmek istediğim yer… Tayland ve İtalya
► Mutlaka yapmak istediğim… Dünyadaki yemek kültürlerini öğrenip, tatmak
► Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak eklemek istediklerim; sağlık ve içsel huzur yaşamamızın temel taşlarıdır. Fiziksel ve zihinsel uyum: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ruhsal denge hali ile sağlanmaktadır. Bu unsurlar dengeli bir yaşamın anahtarıdır. Bu nedenle kişisel önceliklerimize odaklanarak; sağlığımıza ve içsel dengemize önem vermeli, yaşamımızı bu değerlerden yola çıkarak inşa etmeliyiz.