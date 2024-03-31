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“Sağlık ve içsel huzur yaşamamızın temel taşlarıdır”

“Sağlık ve içsel huzur yaşamamızın temel taşlarıdır”

“Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ruhsal denge hali ile sağlanmaktadır. Bu unsurlar dengeli bir yaşamın anahtarıdır.”

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Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…  İlham veren

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çocuk doktoru

Benim gündemimi en fazla meşgul eden…  İnsan etkileşimleri ve motivasyon sağlamak

► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

► En büyük pişmanlığım…  Hak etmeyen insanlara gösterdiğim fazla merhamet

► En büyük sevincim…  Ailem

Hayatımın dönüm noktası…  Kendi işimi kurmak

Beni en çok etkileyen yazar… Louis Hay

► Başucumdaki kitap…  Atomik Alışkanlıklar (James Clear)

► En keyif aldığım müzik… Çello Klasik Müzik

► En son izlediğim film…  Everything Everywhere All At Once

Kendim için son aldığım şey…  Benim için büyük bir anlam ifade eden kolye

► Dolabımdaki en gereksiz şey…  Boş cep telefonu kutusu

► Benim için alınabilecek en güzel hediye…  Manevi değeri yüksek olan hediyeler

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…  Fazla fedakâr davranışlarım

► Kendimde beğendiğim özellik…  İçten oluşum (samimi ve doğal)

ozum-2.jpg► Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar

► Olmazsa olmaz…  Sağlık

En iyi yaptığım yemek…  Tavuk Sote

► Hayalimdeki dünya…  Barış, dürüstlük ve dayanışma temelli bir dünya

Aşk benim için…  Anlatılmaz, yaşanır

► Onunla çok tanışmayı isterdim…  Atatürk

►Görmek istediğim yer…  Tayland ve İtalya

Mutlaka yapmak istediğim…  Dünyadaki yemek kültürlerini öğrenip, tatmak

Son olarak söylemek istediklerim…  Son olarak eklemek istediklerim; sağlık ve içsel huzur yaşamamızın temel taşlarıdır. Fiziksel ve zihinsel uyum: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ruhsal denge hali ile sağlanmaktadır. Bu unsurlar dengeli bir yaşamın anahtarıdır. Bu nedenle kişisel önceliklerimize odaklanarak; sağlığımıza ve içsel dengemize önem vermeli, yaşamımızı bu değerlerden yola çıkarak inşa etmeliyiz.

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