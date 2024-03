Levent ÖZDAĞ

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İlham veren

► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çocuk doktoru

► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsan etkileşimleri ve motivasyon sağlamak

► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

► En büyük pişmanlığım… Hak etmeyen insanlara gösterdiğim fazla merhamet

► En büyük sevincim… Ailem

► Hayatımın dönüm noktası… Kendi işimi kurmak

► Beni en çok etkileyen yazar… Louis Hay

► Başucumdaki kitap… Atomik Alışkanlıklar (James Clear)

► En keyif aldığım müzik… Çello Klasik Müzik

► En son izlediğim film… Everything Everywhere All At Once

► Kendim için son aldığım şey… Benim için büyük bir anlam ifade eden kolye

► Dolabımdaki en gereksiz şey… Boş cep telefonu kutusu

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri yüksek olan hediyeler

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla fedakâr davranışlarım

► Kendimde beğendiğim özellik… İçten oluşum (samimi ve doğal)

► Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar

► Olmazsa olmaz… Sağlık

► En iyi yaptığım yemek… Tavuk Sote

► Hayalimdeki dünya… Barış, dürüstlük ve dayanışma temelli bir dünya

► Aşk benim için… Anlatılmaz, yaşanır

► Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

►Görmek istediğim yer… Tayland ve İtalya

► Mutlaka yapmak istediğim… Dünyadaki yemek kültürlerini öğrenip, tatmak

► Son olarak söylemek istediklerim… Son olarak eklemek istediklerim; sağlık ve içsel huzur yaşamamızın temel taşlarıdır. Fiziksel ve zihinsel uyum: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ruhsal denge hali ile sağlanmaktadır. Bu unsurlar dengeli bir yaşamın anahtarıdır. Bu nedenle kişisel önceliklerimize odaklanarak; sağlığımıza ve içsel dengemize önem vermeli, yaşamımızı bu değerlerden yola çıkarak inşa etmeliyiz.