12’inci Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor

12. Uluslarararsı Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçekleşen doğanın talanı, işçi cinayetleri, kadına şiddet, özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesizleştirme, piyasalaştırma, muhafazakarlaştırma gibi neoliberal saldırılara karşı "Işık, Kamera, Emek" sloganıyla düzenleniyor.

5 Temmuz 1934, “Kanlı Perşembe” diye bilinen, liman işçilerinin grevini destekledikleri için iki kişinin öldürüldüğü günün anısına, 1994 yılında ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez başlatılan İşçi Filmleri Festivali, o günden bu güne her yıl Dünya’nın dört bir yanında düzenlenmketedir. 90’lı yılların ortasında Amerika kıtasının kuzey yarısında yaratılan bu heyecan dünyanın birçok yerine ulaşmış ve festival; Latin Amerika Ülkeleri, İngiltere, İspanya, Güney Kore ve Türkiye’de de farklı farklı tarihlerde düzenlenmeye başlamıştır. Birçok festivalin aksine, bu festivalde kamera sokağa, gerçek hikâyelere, emeğe, emekçiye, mücadeleye ve umuda yönelir. Salonları dolduran izleyicileri perdenin ışığında ortaklaştırır.

Festival, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise 2007 yılından beri Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali adı ile organize edilmekte ve her yıl sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra festival gönüllülerinin de desteği ile emekten yana olan her türlü filmi izleyici ile buluşturmakta, emek mücadelesine ışık olup perdeye yansıtmaktadır.

Pandemi nedeni ile ara verilen festival, bu yıl 13 örgüt ve gönüllüllerin emeği ile 12. kez yeniden düzenlenmekte ve 2-11 Mayıs tarihleri arasında tüm katılımcıları kameralardan perdeye yansıyan emeğin ışıltısını izlemeye davet etmektedir.

2 Mayıs akşamı Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarının mini müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde festival açılışı gerçekleştirilecektir. Ardından, işverenlerin market kasiyerlerinin kasa arkasında oturdukları sandalyeleri kaldırtıp tüm gün ayakta çalışmalarına neden olan süreci ve buna gösterilen tepkileri konu alan “Kasiyerler Ayağa” belgeseli ile, geçmişte açılmış bir dava neticesinde makinelerine el konulan İleri Basımevi’nde yaşanan dayanışma ve mücadele süreçlerinin anlatıldığı “İleri Basımevi Direnişi ve Dayanışma” isimli filmler gösterilecektir.

4 Mayıs akşamı ise, Türkiye’den Akademisyen ve Yazar Nevzat Evrim Önal festivale konuk oluyor. İlk olarak “Orta Sınıf, Beyaz Yakalılar ve Sınıf Mücadelesi” konulu bir söyleşinin yer alacağı gecede, Beyaz Yaka belgeseli izlenip ardından da konuk ile soru-cevap-görüş paylaşımı yapılacaktır.

Festivalin 3. Gecesi, 8 Mayıs akşamı, 1819 yılıda Manchester’da yaşanan, 18 protestocunun öldüğü, 700 fazla direnişçinin de yaralandığı Peterloo Katliamı olarak da bilinen direniş mücadelesine tanıklık edeceğiz. Peterloo filmi ile festival tüm katılımcıları, her şeye rağmen direnenlerin kazanacağını izlemeye davet ediyor.

11 Mayıs’ta ise festival bir günde iki organizasyon ile kapanış yapıyor. Sabah 11:00’de çocuklara açılan kapılar çocuklarımızı“Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu” filmi ile buluşturuyor. Akşam 19:00’da ise ilk olarak Baraka Fotoğraf Kulübünün hazırladığı “Üreten Biziz” temalı emeği ve emekçiyi anlatan dijital fotoğraf sergisi izlenip ardından da “Limanların Uğultusu” filmi ile festival sonlandırılacaktır.

Tüm gösterimlerin 19:00’da KTÖS salonunda gerçekleşeceği festivale katılım ücretsiz ve biletsizdir.